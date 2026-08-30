Volite muškarce u uniformama? Imamo odlične vijesti, na RTL stižu opasni inspektori iz 'Specijalista Zagreb'

Ako su vam slaba točka napeti krimići, opasne policijske akcije i karizmatični likovi sa značkom u rukama, jesen na malim ekranima donosi pravu poslasticu. Od 7. rujna na RTL-u i platformi Voyo počinje emitiranje serije 'Specijalisti Zagreb', a opasni dečki iz istražiteljskog tima spremni su za preuzimanje zagrebačkog asfalta.

Glavni muški dio tima čine glumci koji u priču unose potpuno različite energije, šarm i stav, a svaki od njih ima adute kojima će prikovati publiku uz ekrane.