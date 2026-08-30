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Specijalisti Zagreb

Volite muškarce u uniformama? Imamo odlične vijesti, na RTL stižu opasni inspektori iz 'Specijalista Zagreb'

Nova policijska drama koja od 7. rujna kreće na RTL-u i platformi Voyo donosi napete slučajeve, akciju na zagrebačkom asfaltu i glumački trojac koji će osvojiti gledatelje

RTL.hr
30.08.2026 09:00

Ako su vam slaba točka napeti krimići, opasne policijske akcije i karizmatični likovi sa značkom u rukama, jesen na malim ekranima donosi pravu poslasticu. Od 7. rujna na RTL-u i platformi Voyo počinje emitiranje serije 'Specijalisti Zagreb', a opasni dečki iz istražiteljskog tima spremni su za preuzimanje zagrebačkog asfalta.

Glavni muški dio tima čine glumci koji u priču unose potpuno različite energije, šarm i stav, a svaki od njih ima adute kojima će prikovati publiku uz ekrane.

Analitički šarm i hladna logika

Glumac Toni Gojanović u seriji tumači Luku Horvata, bivšeg analitičara Europola s bogatim inozemnim iskustvom. Nakon tragičnog gubitka supruge, Luka se u Zagreb vraća zbog sina Borne, pa uz opasne istrage balansira i osjetljivu očinsku ulogu. Njegov lik vođen je hladnom logikom, staloženošću i vrhunskim taktičkim razmišljanjem, a spoj opasnog profesionalca i predanog oca zasigurno će osvojiti brojne gledateljice.

Toni Gojanović, Specijalisti Zagreb
Toni Gojanović, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Iskustvo, autoritet i ulična intuicija

Za stabilnost i sigurnost tima zadužen je viši inspektor Zoran, kojeg utjelovljuje Peđa Gvozdić. Zoran donosi prijeko potrebno iskustvo, smirenost i uličnu intuiciju proizašlu iz godina provedenih na terenu. Osim što drži red u policijskoj postaji, u privatnom životu balansira odnos s kćeri Mijom, pa njegov lik utjelovljuje savršen spoj autoriteta, iskustva i tople obiteljske zaštite.

Peđa Gvozdić, Specijalisti Zagreb
Peđa Gvozdić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Splitski dišpet i nezaustavljiva energija

Ravnotežu iskusnijim kolegama pravi mladi inspektor iz Splita, kojeg glumi Ivan Barišić. Njegov lik u zagrebačku policijsku postaju donosi pravi dalmatinski temperament, neposrednost i mladenački polet. Brz na reakciji i spreman za rizik, mladi splitski inspektor u svaku akciju ulazi s posebnom doza šarma i dišpeta.

Ivan Barišić, Divlje pčele
Ivan Barišić, Divlje pčele FOTO: RTL

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite od ponedjeljka, 7. rujna, u 20:15 i 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).

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Specijalisti Zagreb

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