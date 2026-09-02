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Specijalisti Zagreb

Zadranin Toni glumio je u ratnoj drami s Kate Winslet, u Hrvatsku ga je vratila serija 'Specijalisti Zagreb'

Domaća publika Tonija Gojanovića pamti još iz njegovih ranijih filmskih uloga, no posljednjih godina 44-godišnji Zadranin svoju je glumačku karijeru uglavnom gradio izvan Hrvatske

RTL.hr
02.09.2026 15:00

U novoj RTL-ovoj kriminalističkoj seriji 'Specijalisti Zagreb' ulogu inspektora i analitičara Luke Horvata tumači zadarski glumac Toni Gojanović. Toni je diplomirao glumu na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, a nakon studija dodatno se usavršavao u inozemstvu. 

Jedan od prvih velikih uspjeha stigao je već 2006. godine kada je za ulogu vojnika Siniše u filmu 'Karaula' Rajka Grlića osvojio nagradu za najboljeg mladog glumca na Pulskom filmskom festivalu. No, prije nešto više od deset godina glumačku karijeru nastavio je u inozemstvu.

Iskustvo iz inozemstva

Međunarodno iskustvo donijelo mu je uloge u različitim produkcijama, među kojima je i britanska kriminalistička serija 'Before We Die', u kojoj je utjelovio Davora Mimicu. Pojavio se i u biografskoj ratnoj drami 'Lee', uz velika svjetska glumačka imena poput Kate Winslet, Marion Cotillard i Alexandera Skarsgårda. 

Toni Gojanović, Specijalisti Zagreb
Toni Gojanović, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Unatoč uspješnoj inozemnoj karijeri, želja za ponovnim snimanjem u Hrvatskoj već je neko vrijeme postojala. Pravu priliku donijeli su upravo 'Specijalisti Zagreb'. U seriji mu je pripala uloga Luke Horvata, višeg inspektora i analitičara policijskog tima. Luka iza sebe ima karijeru u Europolu, a probleme rješava hladnom logikom, analizom i sposobnošću prepoznavanja obrazaca.

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite od ponedjeljka, 7. rujna, u 20:15 i 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).

toni gojanović specijalisti zagreb luka horvat
Specijalisti Zagreb

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