Zadranin Toni glumio je u ratnoj drami s Kate Winslet, u Hrvatsku ga je vratila serija 'Specijalisti Zagreb'

U novoj RTL-ovoj kriminalističkoj seriji 'Specijalisti Zagreb' ulogu inspektora i analitičara Luke Horvata tumači zadarski glumac Toni Gojanović. Toni je diplomirao glumu na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, a nakon studija dodatno se usavršavao u inozemstvu.

Jedan od prvih velikih uspjeha stigao je već 2006. godine kada je za ulogu vojnika Siniše u filmu 'Karaula' Rajka Grlića osvojio nagradu za najboljeg mladog glumca na Pulskom filmskom festivalu. No, prije nešto više od deset godina glumačku karijeru nastavio je u inozemstvu.