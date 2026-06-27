Zagreb kakav još niste vidjeli: Stigao prvi teaser RTL-ove krimi serije 'Specijalisti Zagreb'

RTL ove jeseni donosi svoju prvu kriminalističku seriju 'Specijalisti Zagreb', a prvi teaser već je dao naslutiti napetu i autentičnu atmosferu Zagreba kakvu dosad nismo imali prilike gledati na domaćim ekranima. Snimana na stvarnim lokacijama grada, serija otvara vrata svijetu istraga, tajni i kompleksnih odnosa unutar tima inspektora koji će se suočavati s najtežim slučajevima. Uoči premijere, zavirite iza kulisa i pogledajte što donosi prvi pogled na novu RTL-ovu krimi seriju