Specijalisti Zagreb
Zagreb kakav još niste vidjeli: Stigao prvi teaser RTL-ove krimi serije 'Specijalisti Zagreb'
RTL ove jeseni donosi svoju prvu kriminalističku seriju 'Specijalisti Zagreb', a prvi teaser već je dao naslutiti napetu i autentičnu atmosferu Zagreba kakvu dosad nismo imali prilike gledati na domaćim ekranima. Snimana na stvarnim lokacijama grada, serija otvara vrata svijetu istraga, tajni i kompleksnih odnosa unutar tima inspektora koji će se suočavati s najtežim slučajevima. Uoči premijere, zavirite iza kulisa i pogledajte što donosi prvi pogled na novu RTL-ovu krimi seriju
Moglo bi te zanimati
Napokon nešto za ljubitelje napetih istraga: 'Specijalisti Zagreb' donose kriminalističku poslasticu kakvu smo čekali
Upoznajte glavne glumce nove RTL-ove krimi serije 'Specijalisti Zagreb'
'Specijalisti Zagreb' donose spoj napete policijske istrage i zamršenih ljudskih odnosa: 'Čeka nas dinamična, uvjerljiva i vizualno snažna serija'
Zavirite na set prve RTL-ove krimi serije 'Specijalisti Zagreb'
Zagreb postaje pozornica zločina: Stiže RTL-ova prva kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb'
Zavirite iza kulisa prve RTL-ove kriminalističke serije! Četvero policijskih inspektora, jedan grad i bezbroj kriminalističkih zapleta...
Pročitaj na Net.hr