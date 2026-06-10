Zagreb postaje pozornica zločina: Stiže RTL-ova prva kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb'

Serija 'Specijalist Zagreb' počinje s prikazivanjem 7. rujna 2026. i emitirat će se ponedjeljkom u udarnom terminu. Snimanje je započelo nedavno na lokacijama u Zagrebu i okolici te na male ekrane donosi autentičnu atmosferu grada, njegovih ulica i kvartova.
Metropola u ulozi
Ono što ovu seriju čini posebnom, a što je i naglašeno u objavi, jest upravo uloga koju Zagreb ima u priči. Produkcijski tim jasno je dao do znanja da grad nije samo pozadina, već aktivni sudionik radnje. 'Specijalisti Zagreb' u cijelosti se snimaju na autentičnim zagrebačkim lokacijama, a sam grad Zagreb prerasta u petog glavnog lika ove priče.
Cilj je pružiti publici autentičnu atmosferu i jedinstven doživljaj. Svaka lokacija, od užurbanog Donjeg grada do skrivenih kutaka Novog Zagreba, doprinosi atmosferi i razvoju kriminalističkih zapleta.