Zagreb postaje pozornica zločina: Stiže RTL-ova prva kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb'

Serija 'Specijalist Zagreb' počinje s prikazivanjem 7. rujna 2026. i emitirat će se ponedjeljkom u udarnom terminu. Snimanje je započelo nedavno na lokacijama u Zagrebu i okolici te na male ekrane donosi autentičnu atmosferu grada, njegovih ulica i kvartova.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Ono što ovu seriju čini posebnom, a što je i naglašeno u objavi, jest upravo uloga koju Zagreb ima u priči. Produkcijski tim jasno je dao do znanja da grad nije samo pozadina, već aktivni sudionik radnje. 'Specijalisti Zagreb' u cijelosti se snimaju na autentičnim zagrebačkim lokacijama, a sam grad Zagreb prerasta u petog glavnog lika ove priče.