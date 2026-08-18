Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Specijalisti Zagreb

Zasjala je na crvenom tepihu u Sarajevu, a uskoro stiže kao zvijezda nove serije 'Specijalisti Zagreb'

Od 7. rujna gledatelje pred malim ekranima čeka nova dramska poslastica 'Specijalisti Zagreb', a jednu od upečatljivih uloga ostvarila je talentirana Ivona Baković koja je nedavno oduševila pojavljivanjem na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala

RTL.hr
18.08.2026 20:00

Mlada glumica Ivona Baković plijenila je pažnju na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, gdje je na crvenom tepihu zablistala u elegantnoj bijeloj kreaciji s prorezom, prorezanim rukavima i efektnim ovratnikom. Uz odvažno kratku plavu kosu i klasični crveni ruž, Ivona je potvrdila status jedne od najzanimljivijih i najstiliziranijih mladih glumica u regiji.

No, osim besprijekornog stila, ova svestrana umjetnica iza sebe ima impresivnu glumačku i životnu priču.

Ivona Baković
Ivona Baković FOTO: Armin Durgut - PIXSELL

Od Tomislavgrada i Sarajeva do Münchena

Talentirana Ivona Baković rođena je u Splitu 1999. godine, a odrasla je u Tomislavgradu. Glumu je diplomirala 2021. godine na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, a svoje je znanje kalila na daskama Narodnog pozorišta Sarajevo, Pozorišta mladih te Sarajevskog Ratnog Teatra.

Gladna novih izazova, 2023. godine preselila se u München. Unatoč jezičnoj barijeri koju je svladala u hodu, danas u Njemačkoj igra predstave na njemačkom jeziku, vodi kazališne radionice i sinhronizira, dok ujedno glumi na čak tri jezika. Uz sve to, postala je i viralna senzacija na društvenim mrežama – njezin prvi humoristični video o životu doseljenika u Njemačkoj u samo 24 sata pogledalo je čak milijun ljudi!

Ivona Baković
Ivona Baković FOTO: Armin Durgut - PIXSELL

U seriji 'Specijalisti Zagreb' igra neustrašivu novinarku

Široka publika uskoro će je gledati u novoj RTL-ovoj kriminalističkoj seriji 'Specijalisti Zagreb', gdje utjelovljuje Miju Jukić, kći glavnog inspektora Zorana, kojeg igra Peđa Gvozdić.

Mia je mlada novinarka progresivnih stavova, etična, ambiciozna i neustrašiva.

"Po tvrdoglavosti i devizi 'glavom kroz zid' jako smo slične, ali i po odnosu s ocem. Mia i Zoran su jako neposredni i otvoreni u komunikaciji, bila ona sukob, zezanje, podrška, što me podsjeća na moj odnos s ocem. Ljudi se nerijetko čude načinu na koji se 'častimo' uvredama od milja, kao najbolji prijatelji", otkrila je Ivona.

Mia Jukić, Specijalisti Zagreb
Mia Jukić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Za ulogu Mije trebala je savladati i zagrebački naglasak, a o samom projektu ističe:

"Projektu me privuklo to što se radi o kriminalističkoj seriji u kojoj ekipa od epizode do epizode rješava različite slučajeve, a i to što publika može pratiti i međuljudske odnose između inspektora i njihovih članova obitelji, odnosno njihovu ljudskost, mane i vrline koje stoje iza značke i funkcije organa reda".

Kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb' donosi uzbudljivu kombinaciju humora, napetih zapleta i slučajeva sa zagrebačkih ulica. Ne propustite pratiti Ivonu Baković i sjajnu glumačku ekipu od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu na RTL-u, te prije svih na platformi Voyo!

ivona baković specijalisti zagreb sarajevofilmfestival voyohr rtlhr
Specijalisti Zagreb

Odbrojavanje može početi! Pogledajte prve kadrove RTL-ovih 'Specijalista Zagreb'

Moglo bi te zanimati

Zagreb kao peti glavni lik, stotine epizodnih uloga i uvjerljiva akcija: Kako to izgleda iza kulisa nove RTL-ove serije 'Specijalisti Zagreb'?

Dolaze na RTL i donose opasne zagrebačke tajne: Zbog ove četvorke u seriji 'Specijalisti Zagreb' nećete odvajati poglede od ekrana

Evo što se događa u pauzama na setu serije 'Specijalisti Zagreb': 'Znate, casting je čudna stvar...'

Glumica Vini Jurčić otkrila što je donijela na set serije 'Specijalisti Zagreb': 'Sjetila sam se donijeti i jednu mrtvu biljku'

Napokon nešto za ljubitelje napetih istraga: 'Specijalisti Zagreb' donose kriminalističku poslasticu kakvu smo čekali

Što sve znamo o liku Ivana Barišića u novoj seriji 'Specijalisti Zagreb'? Stiže Splićanin s mračnom prošlošću

Pročitaj na Net.hr
Kličko se oglasio nakon smrti bivše partnerice: Otkrio što će reći njihovoj kćeri o njoj
Izazivala je polemike, a sad se cijela regija oprašta od nje: Tko je bila Vedrana Rudan?
'Mamurluk' za žene stiže u kina: Nova hit komedija 'Spa vikend' donosi kaos, tajne i urnebes
Preminula je Vedrana Rudan
Šušur na crvenom tepihu SFF-a: Nika Turković stigla s dečkom, evo tko je sve pozirao fotografima
Novi detalji o smrti Hayden Panettiere: Poznato što je pronađeno pored nje
Otrovna ljubav: Zvala ga 'najcool frajerom', a on je lud od ljubomore zatočio ju i vezao za stolicu
Hailey Bieber voli u minijaturnim bikinijima pokazivati trbušnjake i utegnutu guzu
Nives i Goran Ivanišević na crvenom tepihu uz bok svjetskim zvijezdama
Robert De Niro slavi 83. rođendan: Ovako je glumačka legenda izgledala na početku karijere