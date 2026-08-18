Zasjala je na crvenom tepihu u Sarajevu, a uskoro stiže kao zvijezda nove serije 'Specijalisti Zagreb'

Od 7. rujna gledatelje pred malim ekranima čeka nova dramska poslastica 'Specijalisti Zagreb', a jednu od upečatljivih uloga ostvarila je talentirana Ivona Baković koja je nedavno oduševila pojavljivanjem na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala

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Mlada glumica Ivona Baković plijenila je pažnju na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, gdje je na crvenom tepihu zablistala u elegantnoj bijeloj kreaciji s prorezom, prorezanim rukavima i efektnim ovratnikom. Uz odvažno kratku plavu kosu i klasični crveni ruž, Ivona je potvrdila status jedne od najzanimljivijih i najstiliziranijih mladih glumica u regiji. No, osim besprijekornog stila, ova svestrana umjetnica iza sebe ima impresivnu glumačku i životnu priču.

icon-expand Ivona Baković FOTO: Armin Durgut - PIXSELL

Od Tomislavgrada i Sarajeva do Münchena

Talentirana Ivona Baković rođena je u Splitu 1999. godine, a odrasla je u Tomislavgradu. Glumu je diplomirala 2021. godine na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, a svoje je znanje kalila na daskama Narodnog pozorišta Sarajevo, Pozorišta mladih te Sarajevskog Ratnog Teatra. Gladna novih izazova, 2023. godine preselila se u München. Unatoč jezičnoj barijeri koju je svladala u hodu, danas u Njemačkoj igra predstave na njemačkom jeziku, vodi kazališne radionice i sinhronizira, dok ujedno glumi na čak tri jezika. Uz sve to, postala je i viralna senzacija na društvenim mrežama – njezin prvi humoristični video o životu doseljenika u Njemačkoj u samo 24 sata pogledalo je čak milijun ljudi!

icon-expand Ivona Baković FOTO: Armin Durgut - PIXSELL

U seriji 'Specijalisti Zagreb' igra neustrašivu novinarku

Široka publika uskoro će je gledati u novoj RTL-ovoj kriminalističkoj seriji 'Specijalisti Zagreb', gdje utjelovljuje Miju Jukić, kći glavnog inspektora Zorana, kojeg igra Peđa Gvozdić. Mia je mlada novinarka progresivnih stavova, etična, ambiciozna i neustrašiva. "Po tvrdoglavosti i devizi 'glavom kroz zid' jako smo slične, ali i po odnosu s ocem. Mia i Zoran su jako neposredni i otvoreni u komunikaciji, bila ona sukob, zezanje, podrška, što me podsjeća na moj odnos s ocem. Ljudi se nerijetko čude načinu na koji se 'častimo' uvredama od milja, kao najbolji prijatelji", otkrila je Ivona.

icon-expand Mia Jukić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL