Zasjala je na crvenom tepihu u Sarajevu, a uskoro stiže kao zvijezda nove serije 'Specijalisti Zagreb'

Mlada glumica Ivona Baković plijenila je pažnju na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, gdje je na crvenom tepihu zablistala u elegantnoj bijeloj kreaciji s prorezom, prorezanim rukavima i efektnim ovratnikom. Uz odvažno kratku plavu kosu i klasični crveni ruž, Ivona je potvrdila status jedne od najzanimljivijih i najstiliziranijih mladih glumica u regiji.
No, osim besprijekornog stila, ova svestrana umjetnica iza sebe ima impresivnu glumačku i životnu priču.
Od Tomislavgrada i Sarajeva do Münchena
Talentirana Ivona Baković rođena je u Splitu 1999. godine, a odrasla je u Tomislavgradu. Glumu je diplomirala 2021. godine na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, a svoje je znanje kalila na daskama Narodnog pozorišta Sarajevo, Pozorišta mladih te Sarajevskog Ratnog Teatra.
Gladna novih izazova, 2023. godine preselila se u München. Unatoč jezičnoj barijeri koju je svladala u hodu, danas u Njemačkoj igra predstave na njemačkom jeziku, vodi kazališne radionice i sinhronizira, dok ujedno glumi na čak tri jezika. Uz sve to, postala je i viralna senzacija na društvenim mrežama – njezin prvi humoristični video o životu doseljenika u Njemačkoj u samo 24 sata pogledalo je čak milijun ljudi!
U seriji 'Specijalisti Zagreb' igra neustrašivu novinarku
Široka publika uskoro će je gledati u novoj RTL-ovoj kriminalističkoj seriji 'Specijalisti Zagreb', gdje utjelovljuje Miju Jukić, kći glavnog inspektora Zorana, kojeg igra Peđa Gvozdić.
Mia je mlada novinarka progresivnih stavova, etična, ambiciozna i neustrašiva.
"Po tvrdoglavosti i devizi 'glavom kroz zid' jako smo slične, ali i po odnosu s ocem. Mia i Zoran su jako neposredni i otvoreni u komunikaciji, bila ona sukob, zezanje, podrška, što me podsjeća na moj odnos s ocem. Ljudi se nerijetko čude načinu na koji se 'častimo' uvredama od milja, kao najbolji prijatelji", otkrila je Ivona.
Za ulogu Mije trebala je savladati i zagrebački naglasak, a o samom projektu ističe:
"Projektu me privuklo to što se radi o kriminalističkoj seriji u kojoj ekipa od epizode do epizode rješava različite slučajeve, a i to što publika može pratiti i međuljudske odnose između inspektora i njihovih članova obitelji, odnosno njihovu ljudskost, mane i vrline koje stoje iza značke i funkcije organa reda".
Kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb' donosi uzbudljivu kombinaciju humora, napetih zapleta i slučajeva sa zagrebačkih ulica. Ne propustite pratiti Ivonu Baković i sjajnu glumačku ekipu od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu na RTL-u, te prije svih na platformi Voyo!