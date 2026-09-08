'Zaslužio je to': Šokantno priznanje ubojstva u drugoj epizodi 'Specijalista Zagreb'

Dok se klupko oko financija i dopinga odmotavalo, istraga smrti doktora Vukovića dobila je neočekivani epilog. Fizioterapeutkinja Maja, u policijskoj je postaji mirno priznala da je ona odgovorna za njegovu smrt.

"Nisam ga planirala ubiti", započela je svoju ispovijest. Objasnila je kako je Vuković došao u njihovu kuću "potpuno izvan sebe" i priznao joj sve što je učinio Lovri. Ključni trenutak bio je kada je otkrila da je Vuković krivotvorio njezin potpis kako bi naručio zabranjene supstance koje su uništile Lovrino zdravlje.