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Specijalisti Zagreb

'Zaslužio je to': Šokantno priznanje ubojstva u drugoj epizodi 'Specijalista Zagreb'

Istraga o misterioznoj smrti liječnika Nenada Vukovića doživjela je dramatičan preokret, razotkrivši mračnu mrežu laži, dopinga i financijskih malverzacija u timu teniske zvijezde u drugoj epizodi 'Specijalista Zagreb'

RTL.hr
08.09.2026 08:00

Dok se klupko oko financija i dopinga odmotavalo, istraga smrti doktora Vukovića dobila je neočekivani epilog. Fizioterapeutkinja Maja, u policijskoj je postaji mirno priznala da je ona odgovorna za njegovu smrt.

"Nisam ga planirala ubiti", započela je svoju ispovijest. Objasnila je kako je Vuković došao u njihovu kuću "potpuno izvan sebe" i priznao joj sve što je učinio Lovri. Ključni trenutak bio je kada je otkrila da je Vuković krivotvorio njezin potpis kako bi naručio zabranjene supstance koje su uništile Lovrino zdravlje.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Kobni trenutak u praznom bazenu

To saznanje bilo je kap koja je prelila čašu. "I onda sam samo pukla", rekla je Maja istražiteljima. U afektu ga je gurnula. "Dobila sam ga jednom, onda sam odlučila još jednom." Prema njezinim riječima, Vuković je počeo hodati unatrag sve dok nije pao u prazan bazen.

"Umro je na mjestu", izjavila je bez trunke kajanja. Nije pozvala pomoć. Umjesto toga, samo je stajala i gledala, uvjerena da je pravda zadovoljena. Svoj je čin opravdala hladnom izjavom koja ledi krv u žilama: "Zaslužio si to."

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specijalisti zagreb
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'Priznaj ili ću te ubiti!': Dramatičan preokret u drugoj epizodi 'Specijalista Zagreb'

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