Zašto je Toni morao napustiti USKOK? Tajna koja će obilježiti početak 'Specijalista Zagreb'

Dugo očekivana RTL-ova serija 'Specijalisti Zagreb' emitirat će se od ponedjeljka, a već sada svi se pitaju koja se to tajna krije u karijeri najmlađeg inspektora Tonija Kovačića, čiju ulogu tumači Ivan Barišić.
Naime, Toni je 30-godišnji viši inspektor, rođeni Splićanin i pridošlica u timu. Prije dolaska u Zagreb gradio je karijeru u USKOK-u, no jedan događaj iz njegove prošlosti sve je promijenio. Velika afera, čije okolnosti još nisu razjašnjene, dovela je do njegova premještaja i otvorila pitanje koje će ga pratiti kroz sezonu – što se zapravo dogodilo i zašto je morao napustiti dotadašnju službu?
Impulzivan i temperamentan
Odgovore neće biti lako dobiti ni od samog Tonija. Impulzivan je, temperamentan i nepredvidljiv, a njegove metode rada često se približavaju granici dopuštenog. Istodobno, posjeduje urođeni šarm kojim sugovornike može potpuno razoružati, navesti ih da mu vjeruju i otkriju više nego što su planirali.
Iako u Zagreb stiže kao iskusan istražitelj, iza profesionalnog samopouzdanja kriju se problemi s kojima još nije završio. Njegov najveći izazov neće biti samo rješavanje zahtjevnih slučajeva, nego i suočavanje s vlastitim pogreškama.
Ulogu kompleksnog inspektora preuzima Ivan Barišić, kojeg je RTL-ova publika već upoznala u hit-seriji 'Divlje pčele'. Glumac rođen 1998. godine u Münchenu iskustvo je stjecao i u njemačkim televizijskim produkcijama, a u 'Specijalistima Zagreb' pokazat će sasvim drukčije lice.
Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite od ponedjeljka, 7. rujna, u 20:15 i 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo (dvije epizode, ponedjeljkom).