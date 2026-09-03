Zašto je Toni morao napustiti USKOK? Tajna koja će obilježiti početak 'Specijalista Zagreb'

Najmlađi član tima 'Specijalista Zagreb' dolazi sa šarmom, temperamentom i tajnom koju ne može ostaviti iza sebe. Inspektor Toni Kovačić, kojeg utjelovljuje Ivan Barišić, u zagrebački tim stiže nakon karijere u USKOK-u, ali njegov premještaj iz Splita nije bio običan profesionalni korak

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Dugo očekivana RTL-ova serija 'Specijalisti Zagreb' emitirat će se od ponedjeljka, a već sada svi se pitaju koja se to tajna krije u karijeri najmlađeg inspektora Tonija Kovačića, čiju ulogu tumači Ivan Barišić. Naime, Toni je 30-godišnji viši inspektor, rođeni Splićanin i pridošlica u timu. Prije dolaska u Zagreb gradio je karijeru u USKOK-u, no jedan događaj iz njegove prošlosti sve je promijenio. Velika afera, čije okolnosti još nisu razjašnjene, dovela je do njegova premještaja i otvorila pitanje koje će ga pratiti kroz sezonu – što se zapravo dogodilo i zašto je morao napustiti dotadašnju službu?

Impulzivan i temperamentan

Odgovore neće biti lako dobiti ni od samog Tonija. Impulzivan je, temperamentan i nepredvidljiv, a njegove metode rada često se približavaju granici dopuštenog. Istodobno, posjeduje urođeni šarm kojim sugovornike može potpuno razoružati, navesti ih da mu vjeruju i otkriju više nego što su planirali.

icon-expand icon-close icon-close Ivan Barišić, Divlje pčele FOTO: RTL