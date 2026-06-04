Zavirite iza kulisa prve RTL-ove kriminalističke serije! Četvero policijskih inspektora, jedan grad i bezbroj kriminalističkih zapleta...

Snimanje nove serije 'Specijalisti Zagreb' je započelo nedavno na lokacijama u Zagrebu i okolici te na male ekrane donosi autentičnu atmosferu grada, njegovih ulica i kvartova.

Kratki videoisječak objavljen na službenom Instagram profilu "Specijalisti Zagreb" bio je dovoljan da zaintrigira domaću publiku. Brzi kadrovi sa snimanja, lica glavnih glumaca i atmosfera koja odiše napetošću najavljuju ono što mnogi s nestrpljenjem očekuju: novu domaću kriminalističku seriju koja uskoro stiže na male ekrane i donosi dašak modernog krimića u hrvatski eter.