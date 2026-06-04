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Specijalisti Zagreb

Zavirite iza kulisa prve RTL-ove kriminalističke serije! Četvero policijskih inspektora, jedan grad i bezbroj kriminalističkih zapleta...

RTL Hrvatska je predstavila projekt 'Specijalisti Zagreb' – prvu RTL-ovu kriminalističku seriju – nastalu u zajedničkoj produkciji s Gal Medijom. Serija počinje s prikazivanjem 7. rujna 2026. i emitirat će se ponedjeljkom u udarnom terminu

RTL.hr
04.06.2026 14:00

Snimanje nove serije 'Specijalisti Zagreb' je započelo nedavno na lokacijama u Zagrebu i okolici te na male ekrane donosi autentičnu atmosferu grada, njegovih ulica i kvartova.

Kratki videoisječak objavljen na službenom Instagram profilu "Specijalisti Zagreb" bio je dovoljan da zaintrigira domaću publiku. Brzi kadrovi sa snimanja, lica glavnih glumaca i atmosfera koja odiše napetošću najavljuju ono što mnogi s nestrpljenjem očekuju: novu domaću kriminalističku seriju koja uskoro stiže na male ekrane i donosi dašak modernog krimića u hrvatski eter.

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O čemu se radi?

Specijalisti Zagreb" kriminalistička je serija smještena u suvremeni Zagreb i temelji se na razvoju i odnosima među likovima. Četvero policijskih inspektora, različitih osobnosti, svaki tjedan rješavaju novi slučaj, dok se njihove osobne priče razvijaju tijekom sezone. Serija spaja humor, ozbiljne kriminalističke zaplete i istrage koji odražavaju hrvatsku svakodnevicu.

Specijalisti Zagreb
Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Glavne uloge tumače Peđa Gvozdić (glavni inspektor Zoran – veteran starog kova, s bogatim iskustvom i instinktom za ljude), Vini Jurčić (inspektorica Ana – emocionalna okosnica i moralni autoritet tima), Toni Gojanović (inspektor Luka – briljantni analitičar i povratnik, koji se ponekad teško snalazi u međuljudskim odnosima) i Ivan Barišić (inspektor Toni – temperamentni Splićanin, pridošlica iz USKOK-a, s tajanstvenom, nerazjašnjenom aferom iz prošlosti). Grad Zagreb pritom predstavlja lik sam po sebi. Bogato povijesno i kulturno naslijeđe hrvatske metropole – od austro-ugarske arhitekture Donjeg grada, do brutalističkih stambenih blokova Novog Zagreba – svakoj epizodi pruža prepoznatljiv i jedinstven ugođaj.

specijalisti zagreb
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