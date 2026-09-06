Zoran je inspektor starog kova, ali njegova najveća slabost nema veze s poslom

Peđa Gvozdić u prvoj RTL-ovoj krimi-seriji 'Specijalisti Zagreb' igra višeg inspektora vođenog uličnom intuicijom, no iza čvrstog autoriteta krije se otac koji ima samo jednu ranjivu točku - svoju kćer Miju

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Na male ekrane i platformu Voyo od 7. rujna stiže prva RTL-ova kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb', a jedan od ključnih oslonaca istražiteljskog tima je viši inspektor Zoran, kojeg je utjelovio glumac Peđa Gvozdić. Zoran je policajac kakvog svi priželjkuju na svojoj strani u kriznim trenucima - iskusan, staložen i vođen neuzdrmanom uličnom intuicijom.

Autoritet na zagrebačkom asfaltu i u policijskoj postaji

Za razliku od mlađih kolega koji se oslanjaju na visoku tehnologiju ili impulsivne terenske reakcije, Zoran je inspektor "starog kova". Njegovo oružje su godine iskustva na zagrebačkim ulicama, sposobnost da pročita osumnjičenika u tri sekunde i autoritet kojim drži red u uredu. Zoran dobro poznaje pravila grada i ne libi se preuzeti kontrolu u najnapetijim potjerama i opasnim akcijama na terenu.

icon-expand icon-close icon-close Peđa Gvozdić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Najveća slabost krije se izvan ureda

Ipak, iza stroge policijske fasade i značke krije se čovjek s vrlo jasnim prioritetima. Koliko god bio opasan za kriminalce na terenu, Zoran ima svoju meku stranu - kćer Miju. Svakodnevno balansiranje između rizičnih policijskih zadataka, rada na autentičnim gradskim lokacijama i odgoja kćeri stvara unutarnji rascijep u kojem se njegova najveća snaga ujedno pretvara i u njegovu najveću ranjivost.

icon-expand Peđa Gvozdić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL

Spoj napete akcije i emotivnih obiteljskih priča

Kroz format "jedna epizoda - jedan slučaj", serija donosi brze i opasne istrage, ali i dubok uvid u privatne živote inspektora. Zoranova obiteljska priča s Mijom daje dodatnu težinu svakom riziku koji preuzme na zagrebačkim ulicama, podsjećajući da iza svakog opasnog poziva stoji stvarna ljudska sudbina.

icon-expand Mia Jukić, Specijalisti Zagreb FOTO: RTL