Zoran u 'Specijalistima Zagreb' povukao potez koji ga može stajati karijere: Iz zatvora vraća čovjeka kojem jedino vjeruje

Jedini konkretan trag koji policija ima jest mrlja krvi pronađena na mjestu zločina, a koja ne pripada žrtvi. Forenzika je potvrdila da se Selimi branio i pritom ozlijedio jednog od napadača. "Trag krvi je jedini konkretan dokaz koji imamo", objašnjava Zoran svom timu. "Ako nađemo tipa s razbijenom glavom, našli smo ubojicu, a onda imamo i Ballu."
Problem je, međutim, kako pronaći ranjenog kriminalca unutar zatvorene i nepovjerljive organizacije. Klasične policijske metode ovdje ne pomažu. Zato Zoran predlaže radikalan pristup: infiltraciju. "Trebam nekoga unutra", odlučno govori nadređenima, svjestan da za takvu operaciju treba više od običnog doušnika. Treba mu netko tko poznaje taj svijet iznutra i tko je dovoljno očajan da prihvati ponudu.
"Savršeni kandidat" iz zatvora
Zoranov "savršeni kandidat" već služi petnaestogodišnju zatvorsku kaznu. Njegovo ime je Zec, a s inspektorom ga veže burna prošlost. Plan je jednostavan, ali iznimno riskantan: ishoditi "privremeni prekid izdržavanja kazne" za Zeca kako bi se on vratio na ulicu i infiltrirao u Ballinu blizinu.
Ponuda koju Zoran stavlja na stol pred starog prijatelja je primamljiva. "Gledaj, ovo ti je stvarno prilika. Možeš s petnaest godina smanjiti na pet", objašnjava mu tijekom posjeta u zatvoru. Kako bi sve bilo pravno moguće, Zoran je spreman ići do kraja, pa čak i promijeniti vlastiti iskaz koji je Zeca izvorno i poslao na robiju. To je potez koji balansira na samoj granici zakona i koji otvara pitanje koliko je daleko spreman ići da bi priveo Ballu pravdi.
Prijateljstvo na kušnji
Odluka da se osloni na Zeca izaziva nepovjerenje unutar Zoranovog tima. Kolege ga upozoravaju na opasnost od izdaje, pitajući ga kako može biti siguran u čovjeka kojeg je sam uhitio. No, veza između inspektora Zorana i Zeca dublja je od one između policajca i kriminalca. "Nema šanse", brani Zoran svoju odluku. "Znam ga dobro, odradili smo skupa, trenirali skupa. On je moj dečko s Trešnjevke."
Plan je dobio zeleno svjetlo, a Zec je ponovno na slobodi s opasnim zadatkom. Hoće li odanost "dečka s Trešnjevke" biti dovoljna da se razbije Ballina mreža ili će se inspektorov smioni plan pretvoriti u katastrofu?
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