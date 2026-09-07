'Zovite Hitnu, nema vremena!': Druga epizoda 'Specijalista Zagreb' započela šokom na teniskom terenu

Dogovor je pao brzo - odigrat će "jedan tie-break za dobra stara vremena". Nitko nije mogao ni slutiti da će se idila uskoro pretvoriti u svoju potpunu suprotnost.

Dan je bio kao stvoren za sport. Pod lijepim suncem, inspektori Toni i Luka zaigrali su tenis, kada su ugledali Lovru kojeg Toni zna iz djetinjstva.

U jednom trenutku tijekom zagrijavanja, Lovre je zastao, a zatim se bez riječi srušio na teren. Smijeh je u sekundi utihnuo, a na terenu je zavladao muk.

"Zovite Hitnu, zovi Hitnu!", prolomio se krik koji je prekinuo nevjericu. Shvativši da je svaka sekunda presudna, prijatelji su se brzo organizirali. U potpunom kaosu, donesena je odluka da ga se ne čeka hitna pomoć. "Nema vremena, vozi ga u auto", čuli su se povici.

Zajedničkim snagama su ga podigli, dok su ga riječi ohrabrenja pokušavale održati budnim. "Ajde, ajde, drži se, Lovre. Moraš hodati", govorili su mu dok su ga žurno nosili prema automobilu. Cijela scena odigrala se u svega nekoliko minuta, koje su se činile kao vječnost.

Lovre je hitno prevezen u najbližu bolnicu, gdje se liječnici bore za njegov život.

Seriju 'Specijalisti Zagreb' ne propustite ponedjeljkom u 20:15 i 21:15, a prije svih na Voyo.