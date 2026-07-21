Zvijezda 'Specijalista' Ivan Barišić otkrio – voli li raditi sam ili s partnericom?

Na službenom Instagram profilu serije 'Specijalisti Zagreb' , publika se postupno upoznaje s glavnim likovima, a posljednja objava u nizu izazvala je posebnu pozornost. U kratkom i dinamičnom videu, glumac Ivan Barišić , koji tumači jednog od četvero glavnih inspektora, podvrgnut je brzopoteznom 'ispitivanju' koje otkriva mnogo o njegovu liku.

U videu Barišić odgovara na niz dilema koje zadiru u srž policijskog posla. Bez previše razmišljanja, otkrio je kako mu je instinkt važniji od dokaza, a ispitivanje draže od nadzora. Zanimljivo je da je na dilemu 'partner ili sam?' odgovorio s 'partnerica', dajući naslutiti kako će partnerski odnosi biti ključan dio radnje.

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Ipak, unatoč fokusu na posao, na pitanje 'obitelj ili posao?' spremno je odabrao obitelj. Njegovi odgovori publici daju naslutiti da će njegov lik, inspektor Toni Kovačić, biti sve samo ne tipičan. Prednost je dao terenskom radu nad uredskim, a najviše intrige izazvali su njegovi posljednji odgovori: između reda i kaosa odabrao je kaos, a između tišine i sukoba - sukob. Takav profil savršeno se uklapa u najavljeni opis njegova lika: najmlađeg člana tima, impulzivnog bivšeg USKOK-ovca iz Splita s tajanstvenom prošlošću.

Serija 'Specijalisti Zagreb' novi je veliki projekt RTL-a, koji na male ekrane stiže 7. rujna, a bit će dostupna i na streaming platformi Voyo. Riječ je o hrvatskoj inačici uspješnog i dugovječnog njemačkog formata "SOKO Leipzig", a radnja prati tim od četvero policijskih inspektora dok rješavaju zamršene zločine u Zagrebu, koji i sam u seriji igra jednu od važnih uloga.