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Stanje nacije

Šprajc se vraća! 'Stanje nacije' sutra ponovno na RTL-u, a nova sezona donosi potpuno novu perspektivu

Novi kut je pronađen, a što će se iz njega vidjeti, provjerite u novoj sezoni 'Stanja nacije', koja je na rasporedu u sutra, 18. rujna, u 22.10 sati na glavnom kanalu RTL-a

RTL.hr
17.09.2026 11:29
stanje nacija zoran šprajc
Stanje nacije

Zoran Šprajc mijenja perspektivu: 'Stanje nacije' od 18. rujna na RTL-u!

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Zoran Šprajc mijenja perspektivu: 'Stanje nacije' od 18. rujna na RTL-u!

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