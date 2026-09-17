Stanje nacije
Šprajc se vraća! 'Stanje nacije' sutra ponovno na RTL-u, a nova sezona donosi potpuno novu perspektivu
Novi kut je pronađen, a što će se iz njega vidjeti, provjerite u novoj sezoni 'Stanja nacije', koja je na rasporedu u sutra, 18. rujna, u 22.10 sati na glavnom kanalu RTL-a
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