'Stanje nacije' vraća se na male ekrane! Šprajc emisiju najavio na neuobičajen način: 'Naopako stanje u naopakoj emisiji'

Najavna špica za novu sezonu započinje glasom koji je nepogrešivo prepoznatljiv kao glas Zorana Šprajca, no ovoga puta nije riječ o njemu. U maniri pravog voditelja, glas izgovara: "Analizom dostupnih podataka utvrđeno je da je 'Stanje nacije' i dalje nepromijenjeno nakon detaljne obrade svih baza podataka i povezanih sustava." Tek nakon nekoliko trenutaka postaje jasno da je voditeljsku palicu, barem na trenutak, preuzela umjetna inteligencija.

Ovaj inovativni pristup odmah je privukao pažnju javnosti, pokazujući kako tim emisije prati suvremene trendove i koristi ih kao alat za vlastiti satirični izričaj. Korištenje AI generiranog glasa ne samo da je tehnološki intrigantno, već služi i kao savršena metafora za današnje društvo u kojem je ponekad teško razlučiti stvarnost od simulacije.