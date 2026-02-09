Novosti
'Stanje nacije' vraća se na male ekrane! Šprajc emisiju najavio na neuobičajen način: 'Naopako stanje u naopakoj emisiji'

Nakon stanke, jedna od najpopularnijih satiričnih emisija, 'Stanje nacije', vraća se na male ekrane, a s njom i njezin nagrađivani voditelj Zoran Šprajc. Gledatelji će nove analize društveno-političke zbilje moći pratiti svakog petka u terminu od 21:20

RTL.hr
09.02.2026 14:56

Najavna špica za novu sezonu započinje glasom koji je nepogrešivo prepoznatljiv kao glas Zorana Šprajca, no ovoga puta nije riječ o njemu. U maniri pravog voditelja, glas izgovara: "Analizom dostupnih podataka utvrđeno je da je 'Stanje nacije' i dalje nepromijenjeno nakon detaljne obrade svih baza podataka i povezanih sustava." Tek nakon nekoliko trenutaka postaje jasno da je voditeljsku palicu, barem na trenutak, preuzela umjetna inteligencija.

Ovaj inovativni pristup odmah je privukao pažnju javnosti, pokazujući kako tim emisije prati suvremene trendove i koristi ih kao alat za vlastiti satirični izričaj. Korištenje AI generiranog glasa ne samo da je tehnološki intrigantno, već služi i kao savršena metafora za današnje društvo u kojem je ponekad teško razlučiti stvarnost od simulacije.

Zoran Šprajc, Stanje nacije
Zoran Šprajc, Stanje nacije FOTO: RTL

Povratak u udarnom terminu petkom

Nakon što umjetna inteligencija završi svoj analitički izvještaj, na ekranu se pojavljuje pravi Zoran Šprajc, koji publici kratko i jasno najavljuje ono što su mnogi s nestrpljenjem iščekivali. Emisija 'Stanje nacije' emitirat će se petkom navečer na RTL-u, čime se vraća u udarni termin i pozicionira kao nezaobilazan tjedni pregled događaja za sve one željne kritičkog i duhovitog pogleda na hrvatsku stvarnost.

Povratak omiljenog voditelja i njegove emisije, sada osvježene modernim tehnološkim dosjetkama, obećava još jednu sezonu britke satire, pronicljivih analiza i smijeha koji često tjera na razmišljanje. Angažman umjetne inteligencije u samoj najavi daje naslutiti da će Šprajc i njegov tim nastaviti pomicati granice, kako u sadržaju tako i u formi.

Gledajte 'Stanje nacije' svaki petak na RTL-u od 21:20 sati.

