Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u FNC 33 Zagreb Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Stanje nacije

Zoran Šprajc mijenja perspektivu: 'Stanje nacije' od 18. rujna na RTL-u!

Nakon ljetne stanke na RTL se vraća nagrađivana satirična emisija 'Stanje nacije', a novu sezonu Zoran Šprajc najavljuje u svom prepoznatljivom stilu - ovaj put kroz promjenu perspektive i traženje novog kuta

RTL.hr
12.09.2026 10:59

Kao i prije svake sezone, ekipa emisije voli provjeriti kako publika diše i što misli o dosadašnjem radu. Komentari su raznoliki: od toga da je Šprajc malo ispao iz tračnica", da je u zadnje vrijeme nekako otišao u stranu" te da mu je čudna ta perspektiva". Urednik i voditelj na sve to ima jednostavan odgovor - vrijeme je za novi kut gledanja na našu svakodnevicu.

Zoran Sprajc, Stanje nacije
Zoran Sprajc, Stanje nacije FOTO: RTL

Iz tog novog kuta 'Stanje nacije' nastavlja sa svojim prepoznatljivim seciranjem važnih društvenih tema, uz ozbiljan analitički pristup i satiričan pogled na aktualnosti, potpuno drugačiji od onoga na što su se gledatelji naviknuli od ostalih. Emisija tako ostaje jedina satirično-informativna forma na domaćim malim ekranima, zadržavajući sve formate koje je publika upoznala i zavoljela.

Zoran Sprajc, Stanje nacije
Zoran Sprajc, Stanje nacije FOTO: RTL

I u novoj sezoni gledatelje očekuju dobro poznate 'Vijesti iz povijesti', obavezne za sve koji žele znati što je bilo, kao i 'Vijesti iz budućnosti' za one koji žele doznati što će tek biti. Tu je i Borna Sor, stručnjak za sve teme svijeta, a uz standardnu postavu ekipi se pridružuje i pripadnica ljepšeg spola. O kome je riječ, zasad ostaje tajna, a odgovor će gledatelji doznati u prvoj epizodi.

Novi kut je pronađen, a što će se iz njega vidjeti, provjerite u novoj sezoni 'Stanja nacije', koja je na rasporedu u petak, 18. rujna, u 22.10 sati na glavnom kanalu RTL-a.

stanje nacije zoran šprajc
Stanje nacije

'Stanje nacije' vraća se na male ekrane! Šprajc emisiju najavio na neuobičajen način: 'Naopako stanje u naopakoj emisiji'

Moglo bi te zanimati

Šime Elez za RTL.hr ravno iz 'Love Island' vile: 'Pamet tu nema što tražiti, tko previše kalkulira na kraju se ne zaljubi!'

Spektakl kreće već u 17 sati: FNC 33 gledajte ekskluzivno na Voyo

Borna Kotromanić ugledala Gazele pa odmah komentirala: 'Vitke linije i izazovni dekoltei, to je to. Ovo je strateški'

Anita Martinović jela cvrčke u 'Asia Expressu', a onda iznenadila reakcijom: 'Mogu li dobiti cijelu zdjelu?'

Ella Dvornik iskreno za RTL.hr o 'Asia Expressu': 'Najviše me plašilo sedam tjedana bez djece'

Nakon svega što su prošle, Gazele dobile hotelski luksuz: 'Izgledaš kao da si došla s botoxa'

Pročitaj na Net.hr
Novosti u slučaju iznenadne smrti glumice: Istraga krenula u neočekivanom smjeru
Severina u šestom desetljeću mami uzdahe, no najljepši prizor krije se na fotografiji sa sinom
Može li provokativnije? Ovo su najizazovnija izdanja glumice Sydney Sweeney
Lady Gaga postala je majka: Trudnoću je držala u strogoj tajnosti
Kratke hlačice i dalje osvajaju riječki Korzo: Djevojke plijenile pažnju
Ivana Knöll atraktivnim izgledom privukla pažnju i otkrila veliki plan
Jakov Jozinović raspjevao rodni grad: Emotivna noć o kojoj će se još dugo pričati
Paul Bradbury otkrio što nikada neće razumjeti kod Hrvata: 'Slušam sve te pritužbe po kafićima'
Djevojčica zbog koje je plakao cijeli svijet: Ovako danas izgleda kći Paula Walkera
Ella Dvornik u šali preispitala namjere pratitelja: 'Svi koji pitaju za lip combo lažu'