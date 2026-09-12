Zoran Šprajc mijenja perspektivu: 'Stanje nacije' od 18. rujna na RTL-u!

Kao i prije svake sezone, ekipa emisije voli provjeriti kako publika diše i što misli o dosadašnjem radu. Komentari su raznoliki: od toga da je Šprajc malo ispao iz tračnica", da je u zadnje vrijeme nekako otišao u stranu" te da mu je čudna ta perspektiva". Urednik i voditelj na sve to ima jednostavan odgovor - vrijeme je za novi kut gledanja na našu svakodnevicu.

Iz tog novog kuta 'Stanje nacije' nastavlja sa svojim prepoznatljivim seciranjem važnih društvenih tema, uz ozbiljan analitički pristup i satiričan pogled na aktualnosti, potpuno drugačiji od onoga na što su se gledatelji naviknuli od ostalih. Emisija tako ostaje jedina satirično-informativna forma na domaćim malim ekranima, zadržavajući sve formate koje je publika upoznala i zavoljela.

I u novoj sezoni gledatelje očekuju dobro poznate 'Vijesti iz povijesti', obavezne za sve koji žele znati što je bilo, kao i 'Vijesti iz budućnosti' za one koji žele doznati što će tek biti. Tu je i Borna Sor, stručnjak za sve teme svijeta, a uz standardnu postavu ekipi se pridružuje i pripadnica ljepšeg spola. O kome je riječ, zasad ostaje tajna, a odgovor će gledatelji doznati u prvoj epizodi.

Novi kut je pronađen, a što će se iz njega vidjeti, provjerite u novoj sezoni 'Stanja nacije', koja je na rasporedu u petak, 18. rujna, u 22.10 sati na glavnom kanalu RTL-a.