Superpar

„Super par“- emisija koja pred parove postavlja izazov. Mislite li da dovoljno dobro poznajete svog partenera ili partericu? Razmislite opet! S voditeljem Enisom Bešlagićem, svaki odnos će biti stavljen na kušnju dok prolaze niz zabavnih, pomalo teških i zanimljivih zadataka u natjecanju za titulu super para!