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13:19
Član žirija 'SuperStara' Tonči Huljić u serijalu 'Sasvim osobno': 'Nisam se uopće mislio baviti glazbom'
Član žirija 'SuperStara' Tonči Huljić u serijalu 'Sasvim osobno': 'Nisam se uopće mislio baviti glazbom' Gledaj
03:10
Audicije za glazbeni spektakl Superstar su počele! Impresivna postava žirija odlučuje tko prolazi dalje
Audicije za glazbeni spektakl Superstar su počele! Impresivna postava žirija odlučuje tko prolazi dalje Gledaj
10:11
Azelma i Ismet za RTL.hr o pobjedi u 'Superparu' i reakciji njihove djece: 'Kći je s drugom djecom...
Azelma i Ismet za RTL.hr o pobjedi u 'Superparu' i reakciji njihove djece: 'Kći je s drugom djecom... Gledaj
05:31
Azelma i Ismet novi su superpar! Odlučili glasovi izbačenih parova, Filip i Anamarija znali su da nemaju...
Azelma i Ismet novi su superpar! Odlučili glasovi izbačenih parova, Filip i Anamarija znali su da nemaju... Gledaj
05:43
Karmela u suzama zbog ispadanja, a druga dva para slave: 'Pravda je pobijedila'
Karmela u suzama zbog ispadanja, a druga dva para slave: 'Pravda je pobijedila' Gledaj
00:56
Anamarija i Filip dali si obećanja nakon završetka showa: 'Potrudit ću se malo više oko njega'
Anamarija i Filip dali si obećanja nakon završetka showa: 'Potrudit ću se malo više oko njega' Gledaj
01:35
Ismet je još bolestan, a finalisti 'Superpara' se požalili da ne mogu spavati: 'Kao da me tenk pregazio'
Ismet je još bolestan, a finalisti 'Superpara' se požalili da ne mogu spavati: 'Kao da me tenk pregazio' Gledaj
01:04
Ćiro i Lili su u braku 36 godina, a otkrili su zašto se sve više parova razvodi: 'Svaka čast izuzecima'
Ćiro i Lili su u braku 36 godina, a otkrili su zašto se sve više parova razvodi: 'Svaka čast izuzecima' Gledaj
00:34
Veliko finale 'Superpara' sutra u 21.15! Bore se tri para, no samo jedan će odnijeti pobjedu
Veliko finale 'Superpara' sutra u 21.15! Bore se tri para, no samo jedan će odnijeti pobjedu Gledaj
06:12
Muškarci postali femme fatale, Ismet zbog bolesti završio u krevetu: 'Pokazao je svašta, baš je bio seksi'
Muškarci postali femme fatale, Ismet zbog bolesti završio u krevetu: 'Pokazao je svašta, baš je bio seksi' Gledaj
02:37
Samo jedni finalisti pobijedili u adrenalinskom izazovu. Filip i Anamarija se branili: 'Pustili smo...
Samo jedni finalisti pobijedili u adrenalinskom izazovu. Filip i Anamarija se branili: 'Pustili smo... Gledaj
03:51
Parovi otkrili planove za vjenčanje, a iznenadilo jedno priznanje: 'Da on mene sada zaprosi, ja bih pristala'
Parovi otkrili planove za vjenčanje, a iznenadilo jedno priznanje: 'Da on mene sada zaprosi, ja bih pristala' Gledaj
03:07
Muškarci izvukli nježniju stranu na vidjelo, a Ismet priznao: 'Žensko čuči u meni'
Muškarci izvukli nježniju stranu na vidjelo, a Ismet priznao: 'Žensko čuči u meni' Gledaj
00:40
Visinski izazov otkrit će prave strahove: 'Katastrofa, pitam se ima li kraja! Jel ovo realno?!'
Visinski izazov otkrit će prave strahove: 'Katastrofa, pitam se ima li kraja! Jel ovo realno?!' Gledaj
05:37
Brzo i žestoko u 'Superparu! Novi izazov posebno razveselio Karmelu i Tomislava: 'To nam je bio cilj'
Brzo i žestoko u 'Superparu! Novi izazov posebno razveselio Karmelu i Tomislava: 'To nam je bio cilj' Gledaj
01:28
Filip imao tešku noć, ali spreman je za nove izazove! 'Anamarija razvaljuje. Ona može sve, i ja ću moći'
Filip imao tešku noć, ali spreman je za nove izazove! 'Anamarija razvaljuje. Ona može sve, i ja ću moći' Gledaj
01:58
Josip je neispavan zbog ozljede, a otkrio je čudnu informaciju: 'Ispričavam se, doktore'
Josip je neispavan zbog ozljede, a otkrio je čudnu informaciju: 'Ispričavam se, doktore' Gledaj
00:43
Žestok izazov za žestoke protivnike! Finalni tjedan 'Superpara' ne propustite od 21.15 sati na RTL-u
Žestok izazov za žestoke protivnike! Finalni tjedan 'Superpara' ne propustite od 21.15 sati na RTL-u Gledaj
02:39
Tomislav i Karmela glavna su tema u kući nakon izazova: 'Čovjek od 60 godina ga je skoro pobijedio'
Tomislav i Karmela glavna su tema u kući nakon izazova: 'Čovjek od 60 godina ga je skoro pobijedio' Gledaj
02:04
Davor podvalio urnebesnu šalu Ismetu i Filipu: 'Više me ništa ne može iznenaditi'
Davor podvalio urnebesnu šalu Ismetu i Filipu: 'Više me ništa ne može iznenaditi' Gledaj
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