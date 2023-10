Azelma i Ismet pozirali s Anamarijom i Filipom: Pridružio im se i Enis Bešlagić

"Bili smo kod Anamarije i Filipa u Jakovlju. Družili smo se i to je bio naš dogovor još u 'Superparu', da ćemo doći kod njih jer su organizirali festival. Bilo nam je prelijepo. Bili smo na njihovom imanju gdje su nas zaista predivno ugostili. To većinom iznajmljuju za svadbe, rođendane i prelijepo je. To je zaista bilo nezaboravno iskustvo", rekla je Azelma.

Četvrtu sezonu 'Superpara' u kojoj su pobijedili Azelma i Ismet, pogledajte na platformi Voyo!