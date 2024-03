Azelma iz 'Superpara' o odnosu sa suprugom: 'Malo se svađamo pa se malo mirimo...'

Pobjednici posljednje sezone 'Superpara' Azelma i Ismet nakon kratko vremena provedenih u showu postali su miljenici publike. Posebno im se svidjela njihova iskrenost, što su pred javnosti priznali kako je njihov brak imao mnogo problema. Naravno, nikada nije idlično, a Azelma se sada našalila s time. Uz zajedničku fotografiju je napisala: "Malo se svađamo pa se malo mirimo, ali to smo mi".

Sudjelovanje u showu ih je dodatno zbližilo, pokazali su da mogu biti složni iako su cijelo vrijeme naglašavali da su suprotnosti. Također, otvoreno su govorili o prevari koje ih je skoro razorila kao obitelj.

"Govorila sam da nešto osjetim, da osjetim da se nešto događa. Ne možeš me praviti budalom, nisam glupa. To žena osjeti", rekla je Azelma, na što se Ismet pravdao: "To mi je bilo nametnuto, to nije bilo nešto što sam ja želio". Ona mu je potom rekla kako takve floskule govore svi koje prevare u vezi ili braku. "Nijedan ne želi. Meni isto ako se dogodi, molim da kamere zabilježe da ja to nisam htjela, da sam ja to morala", bila je tada sarkastična. Nedvojbeno je kako ju je to jako povrijedilo, kaže, pogotovo kada je osvijestila što je sve napravila za njega...