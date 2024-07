Bivša djevojka Josipa iz 'Superpara' za RTL.hr o njihovom prekidu: 'Nijedna ne bi htjela imati takvog dečka'

"Htjela mi je dan prije namjestiti prijateljicu da bi ona dobila slobodu dok je s ovim dečkom. Ja nisam na to nasjeo. Govorila mi je da je naša veza za nju ono pravo, a prevarila me. Prekinuo sam s njom. Što da napravim?", dodao je.

"Vidio sam je kad je išla s prijateljicom u grad i potom se u kafiću našla s nekim dečkom kojeg je poljubila. Kada sam došao do njih, ponovno ga je poljubila pred mojim očima. To govori o njoj kakva je", ispričao je.

Josip Ajduk iz 'Superpara' nakon prekida višegodišnje veze s Danijelom prije nekoliko mjeseci pronašao je sreću s Katarinom . No došao je kraj njihovoj vezi i mladi Imoćanin rekao je da ga je Katarina prevarila.

Istaknuo je kako s Katarinom nije baš bio sretan, da je dosta patio, no da je sve to radio jer mu je jako značila. "Baš sam zagrizao. Bila mi je važnija od bivše djevojke Danijele, iako je to sad malo ružno reći. Preselio sam se u Trogir zbog nje. Ostavio sam prijatelje i sve zbog nje. Slomila mi je srce u milijun komadića", požalio se Josip koji je započeo vezu s Nikolinom. Ona mu je bila podrška nakon prekida s Katarinom.

Katarina je sada za RTL.hr odlučila ispričati svoju stranu priče.

Zašto ste ti i Josip prekinuli, što se dogodilo?

U principu svi znate kako smo se Josip i ja upoznali. Ta veza od samog početka nije imala neku budućnost, stalno smo se svađali, puno puta smo prekidali. U principu sam ja bila uvijek ta koja bi otišla, a sve zbog njegovog ponašanja. Mislim da nijedna djevojka ne bi htjela imati takvog dečka ni biti s takvom osobom. Pa kakav je Josip? Josip je sve osim onoga kako se predstavlja. Počela bih od nepoštovanja, flertovanja s drugim djevojkama, laganja, varanja, ljubomore, posesivnosti, manipuliranja, itd. Mogla bih nabrajati do sutra..

E sad ono najvažnije, zašto smo prekinuli? Ja sam prekinula s njim. Jednostavno dogodilo se nešto što je prelilo čašu, ta jedna mala kap i bilo je gotovo. Nisam više mogla, rekla sam mu da je gotovo, nije to mogao podnijeti, vikao je kao lud, prijetio mi je, ja sam samo otišla.

Josip je došao u Trogir zbog mene, da to je istina. Nije imao gdje, našla sam mu posao i smještaj i to mi je hvala za sve.

Je li istina da si ljubila drugog muškarca pred njegovim očima?

Hmmm.. samo bih vas pitala da li možete prevariti osobu s kojom niste u vezi? Eto, mislim da je sve jasno.

Patiš li za njim?

Naravno da ne. Uživam u životu, nema više kontrole, nema zabrana, osjećam se kao da sam ova četiri mjeseca bila u zatvoru i da su me pustili na slobodu, jednostavno uživam.

Kako komentiraš što ima novu djevojku? Poznaješ li je?

Što da vam kažem? Svi smo shvatili da Josip ne može i ne zna biti sam. Nije si dao vremena ni da preboli Danijelu, a kamoli da nešto drugo komentiram. U svakom slučaju, želim im svu sreću i nadam se da je našao ono što traži.

Poznajem li je? Vidjele smo se par puta, ali ne poznajem je, samo joj želim svu sreću u životu jer će joj trebati.

