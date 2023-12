Blagdanska idila Anamarije i Drage iz 'Superpara': Ona je zablistala s novom frizurom

Inače, Drago je nakon završetka showa rekao da je zadovoljan jer ima dosta posla, a ponekad se pohvali svojim radom na društvenim mrežama. Zbog toga ga supruga, prijatelji i susjedi zafrkavaju. "Kažu: 'Svatko fotografira sebe, a ti objavljuješ prozore.' Ja to volim i zato objavljujem. Radi se, ima puno posla otkad sam izašao iz 'Superpara'. To mi je drago jer znam kad sam zatrpan poslom da će biti novca i svega", ispričao je.

Tada je otkrio i kako napreduje njegova obiteljska kuća koju pomalo sređuje. "Dobro napreduje. Čim sam izašao iz showa, posvetio sam se kući. Riješili smo podno grijanje, stavili smo glazuru i sad se suši. Dogovorili s keramičarom da polijepi keramiku za otprilike dva tjedna. I onda je to ajmo reći pri kraju. Nadam se da ćemo to brzo završiti i useliti, a sad kako bude. Naravno, cijene su narasle, sve je poskupilo, ali ne bojim se dok imam posla. Zasad ide super. Nadam se da ćemo to brzo riješiti", rekao je Drago.

