Danijela iz 'Superpara' za RTL.hr o svojoj prvoj tetovaži: 'Ima veliko značenje za mene'

Podsjetimo, Danijela je početkom ožujka prekinula s dečkom Josipom Ajdukom s kojim je sudjelovala u 'Superparu', a o tome je progovorila za RTL.hr.

"Ja sam prekinula s njim i da, preko poruka. On je bio na poslu. Dogodila se situacija. Družila sam se s prijateljem od sestre koji ima 17 godina. Josip ga zna, družili su se. Nije netko nepoznat. Josip je ljubomoran na njega. Misli da mi je netko napunio uši protiv njega. Meni je Josip poslao poruku da ne bi on prekinuo sa mnom zbog toga kad dođe doma i onda sam ja ostavila njega. Sastavila sam mu zadnju poruku da su to moje želje. Uživo smo isto pričali. Mirno smo razgovarali. Rekla sam mu svoje želje. Normalno da mi je teško i da sam plakala u četiri zida. Meni je u glavi da se fokusiram samo na sebe. Ja želim da bude gotovo i jedino što može ispoštovati je da me pusti na miru", ispričala je Danijela za RTL.hr.