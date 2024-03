EKSKLUZIVNO Josip iz 'Superpara' za RTL.hr o prekidu: 'Hladno me ostavila preko poruke'

Danijela je na svom Instagram profilu maknula sve objave.

Josip je za RTL.hr progovorio o prekidu s Danijelom. "Dogodilo se to da me je ostavila bez trunke osjećaja i prekinula je našu vezu preko poruka. Hladno me ostavila preko poruke. Nisam joj davao dovoljno pažnje, priznajem i znam to i izgubio sam je. Ona je odlučila da je kraj, da nema povratka, da je gotovo. Ostavila me kao da nikad nije bila tu", ispričao je mladi Imoćanin.