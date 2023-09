Enis Bešlagić u emotivnoj objavi oprostio se od Davora iz 'Superpara': 'Voziš se sada po nekim drugim prostranstvima'

"Teško sam mogao pronaći sliku na kojoj je Davor sam bez svoje Mery. Emisije u kojima radim upoznajem mnogo ljudi i svaki put ni sam ne znam koliko nekome značim i koliko netko meni znači dok ta osoba ne završi svoj put na ovom svijetu... Davor je volio svoju Mery i živio za svoje unuke, djecu i prijatelje. Teško je to sve objasniti i znam koliko je bio sretan i zbog našeg odnosa, jer smo imali jedno kvalitetno druženje u emisiji 'Superpar', a to su bili Mery i Davor za mene. Voziš se sada Davore po nekim drugim i ljepšim prostranstvima ostavljajući iza sebe mnogo onih koji te se sjećaju po dobru, pozitivi i iskrenosti. Neka je mir i zdrava glava tvojoj obitelji u ovim teškim trenutcima tuge i boli...", napisao je Enis Bešlagić.

Podsjetimo, Davor i Meri natjecali su se u prošloj sezoni 'Superpara'. Isticali su se svojom borbenosti, pobjedničkim i mladenačkim duhom, a iako nisu pobijedili, nebrojeno su puta isticali kako im je to iskustvo bilo neprocjenjivo. U showu su podijelili i ispovijest o tome kako su se upoznali.

"Bili smo skupa i 1994. godine odlučili smo se vjenčati. Ona je tada i ostala trudna. Kada je došao trbuh do zuba, odlučili smo da više ništa ne čekamo i vjenčali se. Bilo je doslovno pet do dvanaest. Dva sata nakon vjenčanja ona je otišla u rodilište i stigla je beba. Bilo je to 24. lipnja 1994. godine. Isti sam dan postao i suprug i otac. Taj dan imamo tri slavlja - godišnjicu, kćerka rođendan i kćerka svoju godišnjicu jer se isto udala na taj datum. Sve se poklopilo savršeno", ispričao je prije nekoliko mjeseci Davor. Svoju Meri ne bi mijenjao nizašto, reko je tada, jer su zajedno prošli baš sve, a najveće bogatstvo, rekao je, su im djeca i unučad.

