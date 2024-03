Josip i Danijela više nisu skupa, a u prvoj sezoni 'Superpara' bili su urnebesni: Sjećate se njihovih izjava?

"Mislim da se nitko u kući ne zna šaliti. Svi su to preozbiljno shvatili. No nikome to nisam uzeo za zlo jer znam da je situacija u kući napeta. Naravno, još se bore za finale i pola ih je ispalo iz showa. Svi su ukočeni, ali zato smo im mi došli popraviti raspoloženje i dići atmosferu u kući", ispričao je tada Josip.

Danijela je na svom Instagram profilu maknula sve objave.

Josip je za RTL.hr progovorio o prekidu s Danijelom. "Dogodilo se to da me je ostavila bez trunke osjećaja i prekinula je našu vezu preko poruka. Hladno me ostavila preko poruke. Nisam joj davao dovoljno pažnje, priznajem i znam to i izgubio sam je. Ona je odlučila da je kraj, da nema povratka, da je gotovo. Ostavila me kao da nikad nije bila tu", ispričao je mladi Imoćanin.

Par je živio zajedno šest godina, a prošle godine vratili su iz Njemačke i doselili u Makarsku. Josip kaže kako nije očekivao prekid, a još nedavno za RTL.hr je najavljivao da će zaprositi Danijelu.