Josip iz 'Superpara' ne odvaja se od nove djevojke koja mu je vratila osmijeh na lice

Josip je nedavno otkrio da je njegov bolni prekid vidjela njegova kolegica Nikolina koja je sjedila u to vrijeme u kafiću te ga je tješila. "Sreli smo se blizu moje kuće, moji i njezini prijatelji. Sjedili smo i razgovarali do jutra. Nije me htjela pustiti samog nakon prekida. Sad smo na početku veze. Nikolina je iz Zenice. Jako je dobra cura", ispričao je za RTL.hr.