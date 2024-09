Josip iz 'Superpara' opet ljubi! Za RTL.hr otkrio: 'Pomogla mi je u teškoj situaciji'

"Zove se Ivana. Ona je iz Dubrovnika", rekao je Josip za RTL.hr koji je nedavno sa svojom novom djevojkom podijelio fotografije na Instagram storyjima. Otkrio je kako su se upoznali. "Ona se meni javila. Već živimo i skupa. Vjerujem da je to to", istaknuo je.

Josip Ajduk iz 'Superpara' borio se s ljubavnim jadima nakon prekida dugogodišnje veze s Danijelom Dragović , a nakon toga je ljubio Katarinu i Nikolinu s kojima njegova sreća nije potrajala. Mladi Imoćanin sada je otkrio da je pronašao ono što je dugo tražio i to u Dubrovniku.

Kaže kako su odmah "kliknuli" te da njihov odnos odlično funkcionira. "Do sada se nijednom nismo posvađali oko ničega. Baš smo se našli. Ne moramo puno reći da bismo razumjeli jedno drugo", rekao je Josip.

Otkrio je da se sve u njihovoj vezi brzo odvija. "Već sam je vodio u Imotski da je upoznam sa svojim roditeljima i rodbinom. Moj rođak se ženio pa je išla sa mnom, a uskoro ćemo ići zajedno na još jedno vjenčanje", ispričao je.

Objasnio je kako je odlučio da više ne želi čekati s ničime nego odmah vidjeti je li to to. "Važno mi je da imam nekoga kome je do mene stalo i život u dvoje je zaista lakši i bolji. Ivana i ja se odlično slažemo i ne mogu biti sretniji što sam je upoznao", zaključio je zaljubljeni Josip.

Show 'Superpar' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'LJUBAV JE NA SELU':