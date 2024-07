Josip iz 'Superpara' za RTL.hr o prekidu i novoj djevojci: 'Poljubila je drugog pred mojim očima'

icon-close

Josip Ajduk iz 'Superpara' nakon prekida s Danijelom prije nekoliko mjeseci pronašao je sreću s Katarinom, no sada je njihovoj vezi došao kraj. Mladi Imoćanin ispričao je da su raskinuli zbog njezine prevare. "Vidio sam je kad je išla s prijateljicom u grad i potom se u kafiću našla s nekim dečkom kojeg je poljubila. Kada sam došao do njih, ponovno ga je poljubila pred mojim očima. To govori o njoj kakva je", ispričao je.

"Htjela mi je dan prije namjestiti prijateljicu da bi ona dobila slobodu dok je s ovim dečkom. Ja nisam na to nasjeo. Govorila mi je da je naša veza za nju ono pravo, a prevarila me. Prekinuo sam s njom. Što da napravim?", dodao je. Istaknuo je kako s Katarinom nije baš bio sretan, da je dosta patio, no da je sve to radio jer mu je jako značila. "Baš sam zagrizao. Bila mi je važnija od bivše djevojke Danijele, iako je to sad malo ružno reći. Preselio sam se u Trogir zbog nje. Ostavio sam prijatelje i sve zbog nje. Slomila mi je srce u milijun komadića", požalio se Josip.

Otkrio je da je njegov bolni prekid vidjela njegova kolegica Nikolina koja je sjedila u to vrijeme u kafiću te ga je tješila. "Sreli smo se blizu moje kuće, moji i njezini prijatelji. Sjedili smo i razgovarali do jutra. Nije me htjela pustiti samog nakon prekida. Sad smo na početku veze. Nikolina je iz Zenice. Jako je dobra cura", ispričao je Josip koji s novom djevojkom podijelio nekoliko fotografija na Instagramu.

Otkrio je i da je dan nakon prekida imao neugodan susret s bivšom djevojkom. "Došla je na plažu s dečkom s kojim me prevarila i sjela u našoj blizini. Nije mi to jasno. Zašto to netko radi?", rekao je.

