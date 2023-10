Karmela iz 'Superpara' otkrila svoje planove: 'Odlučila sam se ne bojati ostvariti velike snove'

Inače, Tomislav je ispričao da su u 'Superparu' imali priliku ljudima pokazati što rade i čime se žele u budućnosti baviti što je novost za Hrvatsku. "Proizvodimo zdrave fitness obroke koji imaju svoje nutritivne vrijednosti i mogu duže stajati jer su vakumirani. Ako išta, stavili smo se negdje na mapu", objasnio je.

Karmela je istaknula da je jako ponosna na Tomislava zbog predanosti poslu.

"Zna mu se dogoditi da se probudi usred noći i računa cijene. Ima svoje šablone i sve posloženo po redu. Kad je to knjigovođa to pogledao, rekao je da praktički tu nema što sređivati i da to samo treba staviti u program", ispričala je.

