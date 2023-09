Karmela pružila podršku Meri: 'Uvijek smo tu za tebe'

Podsjetimo, Meri i Davor imali su neobičnu ljubavnu priču, a zajedno su proveli 33 godine, od toga 29 godina u braku.

Upoznali su se u osječkom studentskom domu 1990. "Iz Nove Gradiške otišao sam u Osijek u srednju školu, Meri je došla iz Splita. Tu smo se upoznali 1990. godine. Ukazala mi se jedna Dalmatinka i to se sve poklopilo. Bila je prelijepa, presimpatična, imala je svoju osobnost. Nije bilo lako joj prići. To me fasciniralo i moja se upornost isplatila", rekao je Davor u razgovoru za RTL.hr.

Njihova ljubav je započela uz sok od koprive. "Vratio sam se s vikend-dopusta od kuće i ponio sa sobom gusti sok od koprive koji je spremila moja baka, pozvao sam moju Dalmatinku i pitao je želi li probati taj sok. Postavila je pitanje hoće li je žariti jezik jer je to kopriva i to sam iskoristio da dođe, proba i uvjeri se da ta kopriva neće ništa, ali sam zato ja bio taj koji je žario", otkrio je Davor.