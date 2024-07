Ljubavna idila: Josip iz 'Superpara' pohvalio se romantičnom gestom svoje djevojke

Inače, Nikolina je za RTL.hr otkrila čime ju je Josip osvojio. "Josip je jedna jako divna, osjećajna i dobra osoba koja zrači tom pozitivnom energijom i jako, jako dobra osoba. Kod Josipa mi se svidjelo što ima oči koje su me privukle, zatim ima to nešto u sebi čime me je privukao, tu neku energiju i jako je simpatična osoba", ispričala je.