Ljubavna priča Anamarije i Filipa iz 'Superpara': Zajedno pokrenuli unosan posao, a show ih je dodatno zbližio

"Imamo privatni posao koji nam je procvjetao. Ove godine smo stvarno krenuli raditi punom parom. Jako smo puno uložili u naše imanje Oasis u Jakovlju i to nam se vratilo. Svaki vikend do kraja desetog mjeseca nam je popunjen s raznim svečanostima. Malo vremena uhvatimo za sebe jer smo najviše u poslu", rekli su nedavno za RTL.hr.

"Sami smo organizirali svoju svadbu, bio je to najveći izazov dosad. Mi i drugima organiziramo svadbu, a vikend prije naše i vikend nakon, imali smo također organizacije. Nas više usrećuje tuđa sreća, ali i na našoj je bilo fenomenalno. Saznali smo da nas ovaj posao usrećuje jer vidimo osmijeh na tuđim licima, a mi smo to stvarali i dio smo tog procesa", rekli su.

Otkrili su i kako su došli na tu ideju.

"To je trebala biti vikendica, a jedan naš kolega došao je jednom na slavlje i rekao da tu ima puno potencijala. Preko noći smo se odlučili za to, krenuli smo i sada nam je već treća godina. Ušli smo u to, uživamo, trudimo se, teško nam je, ali stvarno dajemo sve od sebe i to nam je stvarno trenutačno život. Velika je odgovornost, ali zajedno možemo sve", rekli su.

Nedavno su otkrili i kako će im ovo ljeto biti radno, a krajem jeseni putuju na Tajland s kumovima.

