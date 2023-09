Davor i Meri bili su skupa 33 godine, a prebrodili su niz teških trenutaka

Kandidat 'Superpara' Davor Andročec poginuo je u subotu poslijepodne u prometnoj nesreći u mjestu Kaoci u Bosni i Hercegovini. Ovo su najteži trenuci za njegovu suprugu Meri s kojom je imao neobičnu ljubavnu priču, a zajedno su proveli 33 godine, od toga 29 godina u braku.

Upoznali su se u osječkom studentskom domu 1990. "Iz Nove Gradiške otišao sam u Osijek u srednju školu, Meri je došla iz Splita. Tu smo se upoznali 1990. godine. Ukazala mi se jedna Dalmatinka i to se sve poklopilo. Bila je prelijepa, presimpatična, imala je svoju osobnost. Nije bilo lako joj prići. To me fasciniralo i moja se upornost isplatila", rekao je Davor u razgovoru za RTL.hr.