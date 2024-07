Nova djevojka Josipa iz 'Superpara' otkrila za RTL.hr čime ju je osvojio: 'Jako je divna i osjećajna osoba'

"Htjela mi je dan prije namjestiti prijateljicu da bi ona dobila slobodu dok je s ovim dečkom. Ja nisam na to nasjeo. Govorila mi je da je naša veza za nju ono pravo, a prevarila me. Prekinuo sam s njom. Što da napravim?", dodao je. Iste večeri se u kafiću pojavila njegova kolegica Nikolina koja ga je tješila nakon bolnog prekida, a uskoro su započeli vezu.

Josip iz 'Superpara' prekinuo je s djevojkom Katarinom s kojom je pronašao sreću prije nekoliko mjeseci kada je raskinuo s dugogodišnjom djevojkom Danijelom , a otkrio je što im je presudilo. "Vidio sam je kad je išla s prijateljicom u grad i potom se u kafiću našla s nekim dečkom kojeg je poljubila. Kada sam došao do njih, ponovno ga je poljubila pred mojim očima. To govori o njoj kakva je", ispričao je.

Nikolina je otkrila za RTL.hr što joj se svidjelo kod Josipa i je li ga gledala u showu 'Superpar'.

Kakav je Josip?

Josip je jedna jako divna, osjećajna i dobra osoba koja zrači tom pozitivnom energijom i jako, jako dobra osoba.

Što ti se svidjelo kod njega?

Kod Josipa mi se svidjelo što ima oči koje su me privukle, zatim ima to nešto u sebi čime me je privukao, tu neku energiju i jako je simpatična osoba.