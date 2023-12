Pobjednici treće sezone 'Superpara' obrisali sve zajedničke fotografije, je li pukla ljubav?

Također, zajedničke fotografije nestale su s njihovih Instagram profila, a o samoj situaciji pobjednici se još nisu oglasili.

Mladi par upoznao se putem platforme za upoznavanje, i već nakon nekoliko mjeseci veze odlučili su se prijaviti u šou "Superpar", gdje su osvojili prestižnu titulu pobjednika, kao i već spomenutu novčanu nagradu. Po završetku šoua, par je odlučio zajedno započeti novu fazu života te su se preselili u stan sa zagrebačkom adresom, a vrlo brzo su se i zaručili.

"Već sam dugo vremena imao fotografiju prstena spremljenu u mobitelu i znao sam točno što želim. To je moralo biti crveno zlato i smaragd i sve sam već imao osmišljeno do zadnjeg detalja. E sad, s obzirom da smo Marija i ja stalno zajedno, jedan dan sam odlučio da je najbolje da zajedno odemo pogledati prsten i tako, otišli smo do zlatarnice i kako smo znali unaprijed da nećemo naći baš ono što tražimo, dali smo izraditi prsten koji je potpuni unikat. Sve smo zajedno birali jer sam htio da i ona bude 100% zadovoljna, jedino sam smaragd ja sam odabrao i eto tako je nastao naš savršeni prsten", opisao je Mario proces odabira i nastanka prstena za RTL.hr, a objasnio je i kako su reakcije na prsten bile i više nego pozitivne.

"Mariju je prsten oduševio, ali ne samo nju, nego i sve njezine prijateljice i rodbinu. Svi su rekli da baš vide nju u tom prstenu, a i ja sam bio presretan jer je ispao baš kako smo zamišljali", dodao je. Tada je rekao i kako se rado sjete sudjelovanja u emisiji...