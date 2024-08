Prije godinu dana preminuo je Davor Andročec iz 'Superpara': Meri se slomilo srce nakon 33 zajedničkih godina

U jednom zadatku borili su se protiv Azelme i Ismeta, a trebali su prvi doći do cilja, zagrliti se i tako završiti izazov. Meri i Davor su pobijedili jer su Azelma i Ismet odustali od 'zapetljanca', kako se zvao jedna od najtežih izazova u kući. Azelma se nije snašla, zbog čega je Ismet na poligonu izgubio živce. Da izazov nije bio nimalo lagan, dokazuje i Merina reakcija koja se pred ciljom srušila od umora. Suprug joj je potrčao u zagrljaj.

Davor je bio kandidat i RTL-ova kulinarskog showa 'Večera za 5 na selu' . U 'Superparu' su on i supruga Meri dobili nadimak Dida i Baka, a koliko je jaka njihova ljubav, mogli smo vidjeti u showu u njihovim privatnim trenucima, no i u izazovima.

Kandidat četvrte sezone 'Superpara' Davor Andročec iz Stare Gradiške prije godinu dana izgubio je život u prometnoj nesreći u mjestu Kaoci u Bosni i Hercegovini. Bio je strastveni bajker koji se veselio svakom susretu s motoristima, umirovljeni branitelj te otac, djed i suprug. Uvijek je isticao kako mu je obitelj na prvom mjestu, a upravo su se Meri i on zbog djece i unuka odlučili prijaviti u 'Superpar' te kako bi svima pokazali da su godine samo broj.

"Rekla sam kako sam u ovoj igri ja pobjednica, sama za sebe", rekla je Meri. Davor ju je ljubio, dok je Meri polako dolazila k sebi.

Podsjetimo, Davor i Meri bili su zajedno 33 godine, od toga 29 godina u braku. Upoznali su se u osječkom studentskom domu 1990. "Iz Nove Gradiške otišao sam u Osijek u srednju školu, Meri je došla iz Splita. Tu smo se upoznali 1990. godine. Ukazala mi se jedna Dalmatinka i to se sve poklopilo. Bila je prelijepa, presimpatična, imala je svoju osobnost. Nije bilo lako joj prići. To me fasciniralo i moja se upornost isplatila", rekao je Davor u razgovoru za RTL.hr.