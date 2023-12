Prvi Božić bez 'Dide'. Meri objavila dirljive fotografije: 'Uvijek s nama'

Meri i njezinog pokojnog supruga Davora gledatelji su upoznali u showu 'Superpar', a od milja su dobili nadimak 'Baka' i 'Dida'. Njihova ljubav je trajala od 1990. kada su se upoznali do tužnog događaja ovog ljeta kada je Davor poginuo u prometnoj nesreći.

Podsjetimo, Meri i Davor upoznali su se u osječkom studentskom domu 1990. "Iz Nove Gradiške otišao sam u Osijek u srednju školu, Meri je došla iz Splita. Tu smo se upoznali 1990. godine. Ukazala mi se jedna Dalmatinka i to se sve poklopilo. Bila je prelijepa, presimpatična, imala je svoju osobnost. Nije bilo lako joj prići. To me fasciniralo i moja se upornost isplatila", rekao je Davor u razgovoru za RTL.hr.

