Superpar

Sjećate se njega? Tomislav iz 'Superpara' nakon Karmele ponovno ljubi: Pokazao djevojku

Bivši kandidat 'Superpara' Tomislav otkrio je na društvenim mrežama kako ponovno ljubi

RTL.hr
22.10.2025 09:00

Tomislav Bartulović i Karmela Karamatić bili su jedan od parova koji je sudjelovao u četvrtoj sezoni 'Superpara', a gledateljima se svidjela njihova smirenost i složnost. Stigli su do finala i bili su na korak do pobjede, ali već neko vrijeme nisu zajedno. Par je obrisao zajedničke fotografije na društvenim mrežama, a Tomislav je sada pokazao svoju novu djevojku. 

"Mir", napisao je uz jednu zajedničku fotografiju. 

Tomislav i Matea, Superpar
Tomislav i Matea, Superpar FOTO: Instagram

Uspjeh na ljubavnom planu uslijedio je nakon onog poslovnog. Tomislav se i dalje bavi fitnessom, a otvorio je i svoju firmu. 

"Otvorio sam firmu za pripremu zdravih obroka. Sve kako sam i planirao sam i napravio, s radom sam postepeno krenuo i u rekordnom vremenu ispunio sam svoje kapacitete dostave. Zato mi je trebao još jedan radnik kojeg sam zaposlio poslije Nove godine, a kako stvari stoje, kroz mjesec dana ću zaposliti još jednog", otkrio je Tomislav za RTL.hr prošle godine. Istaknuo je tada da je zadovoljan smjerom u kojem posao ide i nije mu problem "zasukati rukave".

tomislav superpar
Superpar

Urnebesan video! Davor iz 'Farme' vrištao kad je shvatio čime ga je Tina iznenadila: 'Kakva ti je ovo fora, čovječe?'

