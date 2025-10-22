Sjećate se njega? Tomislav iz 'Superpara' nakon Karmele ponovno ljubi: Pokazao djevojku

Tomislav Bartulović i Karmela Karamatić bili su jedan od parova koji je sudjelovao u četvrtoj sezoni 'Superpara', a gledateljima se svidjela njihova smirenost i složnost. Stigli su do finala i bili su na korak do pobjede, ali već neko vrijeme nisu zajedno. Par je obrisao zajedničke fotografije na društvenim mrežama, a Tomislav je sada pokazao svoju novu djevojku.

Uspjeh na ljubavnom planu uslijedio je nakon onog poslovnog. Tomislav se i dalje bavi fitnessom, a otvorio je i svoju firmu.

"Otvorio sam firmu za pripremu zdravih obroka. Sve kako sam i planirao sam i napravio, s radom sam postepeno krenuo i u rekordnom vremenu ispunio sam svoje kapacitete dostave. Zato mi je trebao još jedan radnik kojeg sam zaposlio poslije Nove godine, a kako stvari stoje, kroz mjesec dana ću zaposliti još jednog", otkrio je Tomislav za RTL.hr prošle godine. Istaknuo je tada da je zadovoljan smjerom u kojem posao ide i nije mu problem "zasukati rukave".