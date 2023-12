Tomislav iz 'Superpara' ostvario veliki cilj! Inspirira predanošću poslu: 'Hrana s osmijehom'

Karmela je istaknula da je jako ponosna na Tomislava zbog predanosti poslu.

"Zna mu se dogoditi da se probudi usred noći i računa cijene. Ima svoje šablone i sve posloženo po redu. Kad je to knjigovođa to pogledao, rekao je da praktički tu nema što sređivati i da to samo treba staviti u program", ispričala je.

Da uživa u svom poslu, Tomislav pokazuje na društvenim mrežama.

"Hrana s osmijehom", poručio je uz složene obroke.