Tomislav iz 'Superpara' ne odvaja se od zgodne bodybilderice: Otkrio je gdje su zajedno otputovali

Inače, Tomislava su gledatelji upoznali kada je prošle godine sudjelovao s tadašnjom djevojkom Karmelom Karamatić u showu 'Superpar'. Stigli su do finala i bili su na korak do pobjede.

Istaknuo je da je zadovoljan smjerom u kojem posao ide i nije mu problem "zasukati rukave".

"Ima jako puno posla, malo vremena, ali kada vidim kako se moja vizija, nešto što sam stvorio u svojoj glavi pretvara u stvarnost, ništa mi nije teško. Također me motivira kada mi ljudi jave kako je hrana super i da su oduševljeni, to mi je najdraže i motivira me. Počeli smo surađivati i sponzorirati profesionalne sportaše među kojima su Rob Burić i Tomislav Strmečki te sportske klubove - BSK Pancrateon. To mi je i jedan od krajnjih ciljeva, da pomognem sportu u Hrvatskoj i mladim sportašima koji imaju potencijala i koji se tek probijaju", istaknuo je Tomislav.

