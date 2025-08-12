Urnebesan video! Davor iz 'Farme' vrištao kad je shvatio čime ga je Tina iznenadila: 'Kakva ti je ovo fora, čovječe?'

Davor Urh , kojeg smo sa suprugom Tinom upoznali u prvoj sezoni 'Superpara' , ovih je dana nasmijao pratitelje urnebesnim videom na TikToku. Dok je mirno spavao, Tina mu je na nogu zalijepila traku s voskom. Kada se probudio, zbunjeni Davor u nevjerici je gledao što mu se događa.

"Što je ovo?" upitao je, a Tina mu je kroz smijeh odgovorila: "Morala sam isprobati jel' valja." Davor, vidno šokiran, nastavio je: "Kakva je ovo guma? Je li to neka plastika? Kakva ti je ovo fora, čovječe? To je ovo za skidanje dlaka! Pa vidi koliko si mi toga stavila." Kad je Tina krenula povući traku, Davor je počeo glasno vrištati i gotovo panično uzdisati.

Video na TikToku ima preko 120 tisuća pregleda. "To Tinči kraljice, bubica kako skiči", "Zamisli da se mora porađati", "Pa neka vidi kako je nama", samo su neki od komentara pratitelja.

Podsjetimo, Tina i Davor bili su drugoplasirani par prve Sezone 'Superpara', a gledatelji su ih upamtili kao najsimpatičnije natjecatelje u showu. Osim toga, Davor je trenutačno i natjecatelj 'Farme'.

