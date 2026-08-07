Marko iz 'Superstara' za RTL.hr otkrio: 'Pamtit ću naša druženja, to su veze za cijeli život' Gledaj
Ema o svom iskustvu u 'Superstaru': 'Ovo je bilo kao najljepši san' Gledaj
Karla u suzama za RTL.hr: 'Šokirana sam, ne znam koju bih prvu emociju pokazala' Gledaj
Pogledajte spektakularno proglašenje pobjednice: Karla od šoka nije mogla niti govoriti! Gledaj
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Benjamin je stvoren za regionalnu scenu, slažete li se? Gledaj
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Prošlogodišnji finalist Dino Karlin je brat: Velika je podrška sestri koja se bori za pobjedu Gledaj
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Žiri prokomentirao što očekuju od finala 'Superstara' Gledaj
Superstar kanidati otpjevali zajedničku pjesmu 'Titanium' Gledaj
Benjamin je finalist 'Superstara'! Bolje ga upoznajte: 'Opisuju me kao strogog, ali zabavnog' Gledaj
Preslatka Karla za RTL.hr o životu u Humu na Sutli, glazbi i ljubavi: 'Zajedno stvaramo' Gledaj
Ema je svestrana mlada djevojka, a uz glazbu, i umjetnost je njezin život: Pobliže upoznajte našu finalisticu Gledaj
Hanan za RTL.hr o ispadanju iz 'Superstara': 'Ovo je početak, uskoro ću objaviti singl' Gledaj
Katarina u suzama za RTL.hr o velikoj podršci: 'Vjerovali su u mene' Gledaj