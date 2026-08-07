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Sezona 2
04:11
Marko iz 'Superstara' za RTL.hr otkrio: 'Pamtit ću naša druženja, to su veze za cijeli život'
Marko iz 'Superstara' za RTL.hr otkrio: 'Pamtit ću naša druženja, to su veze za cijeli život' Gledaj
07:26
Ema o svom iskustvu u 'Superstaru': 'Ovo je bilo kao najljepši san'
Ema o svom iskustvu u 'Superstaru': 'Ovo je bilo kao najljepši san' Gledaj
02:14
Karla u suzama za RTL.hr: 'Šokirana sam, ne znam koju bih prvu emociju pokazala'
Karla u suzama za RTL.hr: 'Šokirana sam, ne znam koju bih prvu emociju pokazala' Gledaj
04:32
Pogledajte spektakularno proglašenje pobjednice: Karla od šoka nije mogla niti govoriti!
Pogledajte spektakularno proglašenje pobjednice: Karla od šoka nije mogla niti govoriti! Gledaj
04:28
Marko Stanković - Let Me Entertain You
Marko Stanković - Let Me Entertain You Gledaj
04:02
Benjamin Hasanić - Studen vodo
Benjamin Hasanić - Studen vodo Gledaj
04:26
Ema oduševila Niku Turković koja joj je dala platinastu kartu
Ema oduševila Niku Turković koja joj je dala platinastu kartu Gledaj
03:23
Ema Bubić - Tango
Ema Bubić - Tango Gledaj
03:49
Karla Miklaužić - Suze za zagorske brege
Karla Miklaužić - Suze za zagorske brege Gledaj
04:03
Benjamin je stvoren za regionalnu scenu, slažete li se?
Benjamin je stvoren za regionalnu scenu, slažete li se? Gledaj
03:41
Benjamin Hasanić - MI
Benjamin Hasanić - MI Gledaj
03:58
Prošlogodišnji finalist Dino Karlin je brat: Velika je podrška sestri koja se bori za pobjedu
Prošlogodišnji finalist Dino Karlin je brat: Velika je podrška sestri koja se bori za pobjedu Gledaj
04:41
Karla Miklaužić - IT'S ALL COMING BACK TO ME NOW
Karla Miklaužić - IT'S ALL COMING BACK TO ME NOW Gledaj
04:16
Žiri prokomentirao što očekuju od finala 'Superstara'
Žiri prokomentirao što očekuju od finala 'Superstara' Gledaj
03:58
Superstar kanidati otpjevali zajedničku pjesmu 'Titanium'
Superstar kanidati otpjevali zajedničku pjesmu 'Titanium' Gledaj
03:40
Benjamin je finalist 'Superstara'! Bolje ga upoznajte: 'Opisuju me kao strogog, ali zabavnog'
Benjamin je finalist 'Superstara'! Bolje ga upoznajte: 'Opisuju me kao strogog, ali zabavnog' Gledaj
06:15
Preslatka Karla za RTL.hr o životu u Humu na Sutli, glazbi i ljubavi: 'Zajedno stvaramo'
Preslatka Karla za RTL.hr o životu u Humu na Sutli, glazbi i ljubavi: 'Zajedno stvaramo' Gledaj
04:27
Ema je svestrana mlada djevojka, a uz glazbu, i umjetnost je njezin život: Pobliže upoznajte našu finalisticu
Ema je svestrana mlada djevojka, a uz glazbu, i umjetnost je njezin život: Pobliže upoznajte našu finalisticu Gledaj
03:26
Hanan za RTL.hr o ispadanju iz 'Superstara': 'Ovo je početak, uskoro ću objaviti singl'
Hanan za RTL.hr o ispadanju iz 'Superstara': 'Ovo je početak, uskoro ću objaviti singl' Gledaj
03:24
Katarina u suzama za RTL.hr o velikoj podršci: 'Vjerovali su u mene'
Katarina u suzama za RTL.hr o velikoj podršci: 'Vjerovali su u mene' Gledaj
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Nakon prve dvije epizode 'IQ 160' gledatelji imaju jasnu poruku: 'Čak i s IQ-om od 80, već sam zaljubljen u ovu seriju'

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