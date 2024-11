Adriana nije prošla dalje, no zabavila je žiri: 'Zabavila si me, pjevaj po kući, veseli se, idi na koncerte'

Adriana Profeta iz Zagreba iduća se predstavila žiriju. Velika je obožavateljica grupe Guns'n'Roses, posebno Axla Rosea. "Imam 60 majica na Gunse, cilj mi je doći do sto. Uokvirila sam i karte s koncerata", ispričala je o sebi. "Pišem knjigu - autobiografiju i poeziju. Imam za podijeliti ono što neki ljudi žele čuti, a ne znaju do kraja moju priču", dodala je. U borbi s anksiozno-depresivnim poremećajem, kaže, posebno joj je pomogla glazba Guns'n'Rosesa. "Možda prođem, možda ne prođem", zaključila je prije audicije.

Pred žirijem se odlučila predstaviti pjesmama 'Sweet Child of Mine' i 'Noćas si moje vino'. "Joj Adriana", komentirao je Tonči. "Zabavila si me, pjevaj po kući, veseli se, idi na koncerte. Možda nije za ovu emisiju, ali to ne znači da nećeš doći iduće godine", dodala je Severina. "Pravih nota i intonacije nije bilo nažalost, ali nema veze, lijepo je da si nas došla zabaviti", zaključila je.

