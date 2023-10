Ajda raznježila žiri tetovažom i izvela zanimljivu pjesmu: 'Voljela bih još toga čuti'

Ajda Lacković je stigla iz slovenskog Nakla na audiciju 'Superstara'. Radi nekoliko poslova, ovisno o godišnjem dobu, a u slobodno vrijeme bavi se pjevanjem. "Imaš super tetovaže", rekao joj je Filip Miletić i tražio da priđe da ih vidi.

Jednu od tetovaža je posvetila svom ocu koji je poginuo na motoru u prometnoj nesreći 2006. godine. "To me je ojačalo", rekla je žiriju. Odlučila je pjevati "Any Man of Mine" Shanije Twain.

"Meni je to baš onako jedan country vibe koji nisam čula i voljela bih te vidjeti i nekako obučenu tako country drugi put. Ja dajem 'da'", komentirala je Severina.

"Vjerujem da i to voliš slušati. Čuje se i to mi je recimo bilo jako zanimljivo jer nije bilo nikoga tko je, pogotovo ne ženskih vokala koji su u tome tako lijepo plivali. Voljela bih još toga čuti. Zato od mene imaš 'da'", rekla je Nika Turković.

"Trebaš se posvetiti, uzeti nekoga tko je dobar vokal coach jer tu dobru boju imaš, tu vedrinu, ali još uvijek trebaš raditi na tome stoga od mene ovog puta 'ne'", odlučio je Filip.

"Kad si počela, bilo je jako obećavajuće. Imaš u tom srednjem registru jako lijepu i suverenu boju glasa. Čim se malo izmakneš iz toga i odeš prema gore, malo više se počinju pojavljivati falševi, ali imaš konkretnu boju. Ali sad je pitanje koliko se ona može rastegnuti", komentirao je Tonči koji je dao šansu Ajdi i rekao 'da'.

