Anatalia za RTL.hr o tome zašto želi biti zvijezda: 'Za mene je to najveći san'

Anatalia Filimone Kević Zandamela jedna je od 12 kandidatkinja koja će se boriti za titulu 'Superstara'! Ovoj Drnišanki kojoj je tata iz Mozambika, a mama Hrvatica, snovi su se počeli ostvarivati buduće da joj je najveća želja da postane glazbenica. Već je na prvoj audiciji rasplakala Severinu, a svojim će nastupima oduševljavati i u daljnjem natjecanju. Emisije uživo gledatelji će od iduće subote, od 20.15 sati, moći pratiti uživo u emisiji na RTL-u.

"Za mene je najveći san postati pjevačica i ostvariti svoje snove. Za mene je sreća prijateljstvo, dobri ljudi i dobra zabava. Za mene je slava kada te mnogo ljudi podržava i želi biti poput tebe", rekla je mlada Anatalia te otkrila zašto želi biti zvijezda.

"Želim postati zvijezda jer je to ono što me čini sretnom i to je jedina stvar koja me oraspoloži", rekla je.

