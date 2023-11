Andrea je u TOP 12, a za RTL.hr kaže: 'Izašla sam iz svoje sigurne zone'

Završila je ekonomiju, smjer marketing, te radi u struci, a bavi se i glazbom te nastupa po kafićima i restoranima. Dugi niz godina svirala je violinu, a prije tri godine, za vrijeme pandemije, sama je naučila svirati gitaru i krenula po gažama. Piše vlastite pjesme koje i uglazbljuje, a ove je godine snimila prvu pjesmu i spot. To joj je, kako ističe, dokazalo da se upornost isplati i da može ostvariti sve svoje snove. Svojim glasom želi doći do šire publike jer se u budućnosti želi baviti glazbom na višem nivou. Pozitivnog je duha, vedra i uvijek spremna na nove izazove. Voljela bi duet sa Zembom Latifom.

"Sreća je za mene svakodnevica u kojoj se nalazim, s obitelji i prijateljima. Moj najveći san je baviti se glazbom na nekom većem niovu. Sretna sam što sam izašla iz svoje sigurne zone prije nekoliko godina i želim to unaprijediti. Sve da ostane kako je, ali da ide još prema gore", rekla je Andrea Jelonjić , jedna od dvanaest kandidatkinja glazbenog megaspektakla 'Superstar' .

"Slava je tricky. To je balans između poslovnog i privatnog dijela. Moraš balansirati do koje granice slavu smatraš slavom i kako se ponašati u toj situaciji", rekla je.

Danas nije lako uspjeti u glazbenoj industriji, a Andrea se time ne opterećuje.

"Htjela bih se baviti onom glazbom koju volim, ne znam je li to glazba koja se može prodavati naveliko, ali ako ne, zadovoljna sam da to prati neki manji i uži krug. Ako je to definicija zvijezde...", zaključila je.

