ANKETA Čiji vam je nastup bio najbolji u prvoj emisiji Superstara uživo?

audio-control-play-line 04:29 Kandidati 'Superstara' očarali prvim nastupima uživo, a show napustili David Amaro i Luka Veljković!

audio-control-play-line 06:16 Lana Mandarić - You Don't Even Know Me

audio-control-play-line 07:12 Vanessa Kralj - Kao

audio-control-play-line 02:25 Lana Mandarić - You Don't Even Know Me

audio-control-play-line 02:12 Vanessa Kralj - Kao

audio-control-play-line 06:23 Dino Miklaužić - Are You Gonna Be My Girl

audio-control-play-line 02:23 Dino Miklaužić - Are You Gonna Be My Girl

audio-control-play-line 06:01 Petar Šegedin - Kuća puna narona

audio-control-play-line 06:10 Ivan Vidović - Be Alright

audio-control-play-line 02:02 Petar Šegedin - Kuća puna naroda

audio-control-play-line 02:21 Ivan Vidović - Be Alright

audio-control-play-line 07:25 Andrea Jelonjić - Molitva

audio-control-play-line 02:31 Andrea Jelonjić - Molitva

audio-control-play-line 02:14 Hana Ivković - Hurt

audio-control-play-line 06:27 Toni Peruško - Travelin' Band

audio-control-play-line 02:17 Anatalia Filimone Kević - Girl on Fire

audio-control-play-line 06:16 David Amaro - Pola sunca

audio-control-play-line 06:07 Mia Ribić - Runnin'