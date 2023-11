ANKETA Čiji vas je nastup u showu 'Superstar' najviše oduševio?

Vanessa Kralj, Hana Ivković, Toni Peruško, Petar Šegedin, Mia Ribić, Dino Miklaužić, Andrea Jelonjić i Ivan Vidović Eyevan idu u polufinale 'Superstara'! Anatalia Filimone Kević Zandamela i Lana Mandarić napustile su show.

Lana Mandarić je u drugoj epizodi 'Superstara' uživo izvela kultni hit Dine Dvornika - 'Ti si mi u mislima'. Uslijedio je nastup Dine Miklaužića! Nakon energične rokerske izvedbe u prvoj epizodi uživo, za drugu emisiju 'Superstara' Dino je pokazao emotivnu stranu pa je izveo 'Što to bješe ljubav' Olivera Dragojevića. Vanessa Kralj nastupila je treća, a izvela je hit 'Valerie' Amy Winehouse. "Baš si pjevala i izgledala kao djevojčica. Intonacija, vokal - sve je na svom mjestu. Dobro si se nosila i sve odradila, sve pohvale", komentirao je Tonči Vanessin nastup. Anatalia Filimone Kević Zandamela oduševila je žiri pjesmom 'Read All About It' Emeli Sandé. Petar Šegedin ovoga puta predstavio se žiriju u nešto drugačijem izdanju - singlu '92' Petra Graše. Brža izvedba Petru je dobro sjela, iako je prvi put u životu morao naučiti koreografiju.

Zadranin Ivan Vidović-Eyevan izašao je u drugoj epizodi 'Superstara' uživo iz svoje zone komfora. Izveo je 'As It Was' Harryja Stylesa. "Jako dobar izbor pjesme, mislim da je Harry Styles dobar izbor baš za tebe. Andrea Jelonjić izvela je hit 'Livin' on a Prayer' Bon Jovija. "Ispala si inteligentna, izbor pjesme je pola posla. Pjesmu 'Ima smisla' Nike Turković izvela je kandidatkinja Mia Ribić i članicu žirija dirnula do suza. Ja sam budućnost' grupe Majke izveo je Toni Peruško. "Obožavam Baru, to je primjerak vrste koja je autohtona i koja živi to što pjeva. Nisi mi pobijedio Baru, a to je nemoguće pa ćemo to ostaviti sa strane. Pokidao si se da nam doneseš to ludilo, teško je to komparirati, u problemu sam", komentirao je Tonči. Posljednji nastup večeri izvela je Hana Ivković, koja je otpjevala pjesmu 'Deo prošlosti' Marije Šerifović. "Isto kao i tvoja kolegica iz Drniša, ovdje se tuku Drniš i Sinj. Držiš konstantu u pjevanju, to što si najmlađa ne umanjuje tu 'diva' pojavu. Sve si zaokružila, fantastično, hvala ti", komentirala je Hanu Severina.

Večer je bila prepuna odličnih nastupa, a u anketi RTL.hr-a otkrijte nam tko vam se najviše svidio: