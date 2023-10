ANKETA Jesu li Karlo i Sara zaslužili prolaz dalje u 'Superstaru'?

"Slušao sam Mladena, slušao sam Johnnyja Casha, nisam čuo tebe još. I upravo zato što te nisam čuo, možda će me interesirati da vidim da li sljedeći put možeš doći ti. I sad zato ti moram dati prolaz", rekao je Huljić. "Pošteno", odgovorio mu je Karlo.

Karlo je odlučio izvesti Ring of Fire" od Johnnyja Casha. "Ja vidim da si ti simpa lik i da je tvoj život dosta simpatičan i smiješan jer si ga tako napravio, ali malo bih ja to više ispolirala, malo ritmički, malo ono, ali opet s druge strane, zanima me i mislim da imaš jako super glas", rekla mu je Nika za nastup.

"Svi ćemo se složiti da si presimpatičan. To je sigurno, ali ajde da vidimo drugu pjesmu, molim te", komentirao je Filip.

Sara iz Zagreba pjeva prateće vokale Željku Bebeku te sinkronizira crtiće. Ova mlada mama ljubav prema glazbi prenijela je i na svog dvogodišnjeg sina, a uz podršku obitelji pred žirijem je odlučila pjevati Beyonce 'If I Were a Boy'. "Ako se kolege slažu, volio bih poslušati i domaću pjesmu", rekao je Filip nakon prve izvedbe pa je Sara otpjevala i Gibonnijev hit 'Ako me nosiš na duši'.

"Ovdje se radi o prokletstvu pratećeg vokala, svaki teži tome da jednom bude glavni, a nedostaje ta doza sugestivnosti. Kada treba izaći u prvi plan, nastane kratki spoj. Ima elemenata, no pokušavam tvoj vokal smjestiti u neku pjesmu, ne znam koliko to može doprijeti do ljudi", komentirao je Huljić nakon Sarine izvedbe druge pjesme. Nakon dva NE - od Tončija i Filipa te dva DA - od Severine i Nike - Sara nije prošla u daljnje natjecanje.