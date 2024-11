ANKETA Nakon prve emisije uživo, tko vam je favorit za pobjedu u 'Superstaru'?

Monika Jukić, Katarina Car, Benjamin Hasanić, Bojan Pavlović, Karla Miklaužić, Marko Stanković, Ema Bubić, Nikola Batinović, Hanan Velić i Luka Tomić izborili su se za nastavak natjecanja i u drugu emisiju 'Superstara' uživo, dok Lorenza i David nisu dobili dovoljan broj glasova publike, kao i Marko.

Ipak, žiri je dobio priliku spasiti nekog od kandidata. Oni su se na to odlučili već ove prve 'Superstar' emisije uživo, a spasili su Marka.

"Imamo samo jedan glas u tri emisije... Ova je odluka time još teža, no svjesni smo da su hrvatski izvođači u prednosti u odnosu na one iz drugih zemalja iz kojih se ne može glasati. Ono što nas je dojmilo je bio sam početak, koji je postavio veliku ljestvicu. Zato smo mi odlučili, odmah u ovoj prvoj emisiji, skinuti to breme s naših leđa i Marku dati prolaz", otkrio je Tonči Huljić.