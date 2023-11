ANKETA Tko je vaš favorit u polufinalu 'Superstara'?

Iza nas je druga emisija uživo 'Superstara' u kojoj su ispale Anatalia Filimone Kević i Lana Mandarić, a u polufinale je prošlo osmero kandidata - Dino Miklaužić, Vanessa Kralj, Petar Šegedin, Ivan Vidović, Andrea Jelonjić, Mia Ribić, Toni Peruško i Hana Ivković.

"Jesam malo razočarana. Naravno, emocije dolaze i prepuštam se njima, ali podsjećam se stalno koliko sam zapravo sretna što sam dospjela do ovdje, do top 12, do top 10 i to je nešto predivno. I ja generalno uvijek nastojim razmišljati više o pozitivnim stvarima i što mi to može donijeti u budućnosti tako da. Malo emocije, ali i to će proći. Normalno, čovjek sam", rekla je Lana o svom ispadanju.

"Malo sam razočarana, ali mislim da nisam mogla napraviti ništa bolje nego što jesam tako da skroz sam zadovoljna svojim nastupom, ali publika ima svoj ukus. To je u redu", rekla je Anatalia koja nije mogla zadržati suze.

Osmero kandidata će se u sljedećoj emisiji uživo, 2. prosinca boriti za prolazak u finale te će glasovi gledatelja, kao i do sada, odlučiti tko prolazi dalje.

A u anketi RTL.hr-a pitamo vas tko je kandidata vaš favorit u polufinalu 'Superstara'?